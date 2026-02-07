Drenica dhe Llapi duan tri pikët, formacionet zyrtare
Drenica dhe Llapi kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare për ndeshjen e vlefshme për javën e 19-të në Albi Mall Superligën e Kosovës.
Drenicasit janë nikoqir të llapjanëve në ndeshjen e parë të pranverës, e cila pritet të zhvillohet në stadiumin Liman Gegaj në Malishevë, me fillim nga ora 13:00.
Ekipi i Thomas Brdaric synon ta nis edicionin pranveror me fitore për të ikur fundit të tabelës dhe për të nisur misionin e mbijetesës.
Në anën tjetër, ekipi i Tahir Batatinës gjithashtu synon tri pikë nga kjo ndeshje, pasi vjen nga tri humbje dhe një barazim nga ndeshjet e fundit të vjeshtës.
Trajnerët e të dyja skuadrave kanë vendosur të startojnë me formacionet më të mira të mundshme.
Drenica: Haxhihamza; Osmanllari, G.Jashari, Da Silva, Prodani; Soler, Jonuzi; I.Jashari, Hamiti, Uka; Chacon;
Llapi: Coric; Ibrisagic, Ajvazi, Lleshi; Mulalic, Aliu, Ramadani, Bytyqi; H.Hyseni, Sadriu, M.Hyseni;
