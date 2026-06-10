Drejtoria e Doganave të RMV-së: Parandalohet përpjekje për të kontrabanduar 312 puro në Tabanoc
Një sasi e madhe purosh me vlerë katër mijë euro u sekuestrua nga një ekip doganor mobil nga Departamenti për Çështje Operative pas një kontrolli të një autobusi që po hynte në vend në pikën kufitare Tabanoc. Kundër personit K.B., shtetas i RMV-së, është ngritur kallëzim penal në Prokurorinë Publike të Kumanovës për veprën penale kontrabandë, e dënueshme sipas Kodit Penal. I dyshuari është shofer autobusi i punësuar nga një kompani që kryen transport ndërkombëtar rrugor.
Në këtë rast konkret, një ekip doganor mobil, për shkak të dyshimit se e ndaloi autobusin për një kontroll të detajuar, gjatë të cilit u gjetën gjithsej 312 copë puro nga prodhues të ndryshëm nën sediljet dhe në një zgavër fabrike.
Tatimet e shmangura vlerësohen në 174.9 mijë denarë. Produktet e akcizës, të cilat janë objekt i një tentative kontrabande, janë sekuestruar dhe, pas lëshimit të një urdhri nga Prokuroria Publike e Kumanovës, ato do t'i dorëzohen Agjencisë për Menaxhimin e Pronës së Sekuestruar.
Drejtoria e Doganave vazhdon me kontrolle të intensifikuara që synojnë parandalimin e tregtisë së paligjshme të produkteve të akcizës, mbrojtjen e interesave financiare të shtetit, mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve dhe sigurimin e kushteve për një ekonomi të drejtë./Telegrafi/