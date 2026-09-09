DPHM: Nga sot rikthehen stuhitë
Departamenti Meteorologjik paralajmëron se nga e mërkura, 9 shtator, deri në fund të javës, do të ketë kushte për stuhi lokale me shira të rrëmbyeshëm intensivë, bubullima, erëra të forta dhe breshër.
U lëshua një nivel portokalli i rrezikut për temperatura të larta për të gjithë territorin e Maqedonisë. Temperaturat e ditës arritën 36 gradë, dhe ngrohtë ishte edhe në Shkup.
Të mërkurën dhe të enjten në mëngjes, moti do të mbetet me diell dhe i ngrohtë, me vranësira lokale të lehta deri në mesatare. Ndryshimi më i madh pritet në pasdite, kur do të ketë shira të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erëra të forta.
Departamenti Meteorologjik thekson se për shkak të energjisë së lartë në atmosferë, proceset lokale mund të zhvillohen shpejt në stuhi. Në disa vende, priten reshje intensive shiu në një kohë të shkurtër, erëra të forta dhe shfaqje të breshërit.
Kushtet e paqëndrueshme do të vazhdojnë deri në fund të javës. Kjo do të thotë që periudhat me diell mund të zëvendësohen nga shira të rrëmbyeshëm dhe stuhi brenda një kohe të shkurtër, kështu që qytetarët duhet të monitorojnë rregullisht paralajmërimet dhe imazhet e radarit të Shërbimit Kombëtar të Motit.