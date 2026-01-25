DPHM: Mëngjesi më i ftohtë në Kodrën e Diellit, më ngrohtë në Gjevgjeli
Mëngjesin e sotëm, temperatura më e ulët në vend është matur në Kodrën e Diellit, ku në termometër shënon minus një gradë Celsius.
Temperaturat më të ulëta janë regjistruar edhe në Manastir me zero gradë, ndërsa një gradë është matur në Prilep, Tetovë dhe Mavrovë.
Në Kriva Pallankë, Berovë, Veles, Kavadar, Krushevë dhe Llazaropole, temperatura e mëngjesit ka qenë dy gradë.
Në Shkup, në pikat matëse Zajçev Rid dhe Petrovec, si dhe në Strumicë, Ohër dhe Pretor, janë matur tre gradë, ndërsa temperatura më të larta të mëngjesit janë regjistruar në Shtip, Vinicë dhe Demir Kapi me pesë gradë.
Mëngjesi më i ngrohtë ishte në Gjevgjeli, ku janë matur tetë gradë.
Në 24 orët e fundit, reshjet më të ulëta të ujit janë regjistruar në Pozharane, Lazaropole dhe Pozhar, me një litër për metër katror.
Mbulesë bore është regjistruar në zonat më të larta malore, me 29 centimetra borë të matura në Kodrën e Diellit deri në orën 7 të mëngjesit të sotëm, dhe nëntë centimetra në Mavrovë.
Moti sot do të jetë me vranësira të ndryshueshme. Gjatë natës, kryesisht në pjesët juglindore, do të ketë reshje lokale të shiut, ndërsa në malet më të larta - borë. Do të fryjë erë mesatare, herë pas here e fortë nga juglindja. Temperatura maksimale ditore do të lëvizë nga 7 deri në 13 gradë.
Në Shkup pritet mot me vranësira të ndryshueshme me erë të moderuar, herë pas here të fortë nga juglindja.
Gjatë natës do të ketë kushte për reshje të shiut të kohëpaskohshme, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë 10 gradë.