DPHM: Ekziston rrezik për rritje të nivelit të ujit në lumenj dhe përmbytje
Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike njofton se pjesa më e madhe e territorit të Maqedonisë është në fazën e verdhë, gjë që tregon një gjendje kujdesi dhe nevojën për monitorim të shtuar të kushteve hidrologjike.
Në rajonet qendrore dhe lindore, rreziku potencial përfshin pellgjet e Vardarit (rrjedha e mesme dhe e poshtme), Bregallnicën, Pçinjën, Kriva Rekën, Strumicën dhe Crna Rekën. Zona e kujdesit përfshin gjithashtu një numër të madh vendbanimesh dhe qytetesh, duke përfshirë Velesin, Shtipin, Kumanovën, Prilepin dhe Manastirin.
Nga ana tjetër, pjesa perëndimore e vendit, duke përfshirë zonat përreth Tetovës, Gostivarit, Dibrës dhe Strugës, mbetet në fazën e gjelbër për momentin, pa njoftime për rrezik hidrologjik.
Autoritetet shpjegojnë se alarmi i verdhë tregon një situatë potencialisht të rrezikshme, gjë që nënkupton nevojën për kujdes, veçanërisht për qytetarët që jetojnë ose udhëtojnë pranë shtretërve të lumenjve dhe rrjedhave ujore lokale që reagojnë shpejt ndaj reshjeve./Telegrafi/