Djaloshi 13-vjeç 'i guximshëm', notoi 4 km për të shpëtuar familjen e bllokuar në brigjet e Australisë
Një djalë 13-vjeçar është lavdëruar për vendosmërinë e tij pasi notoi nëpër ujëra të trazuara në dritën që po venitej për të shpëtuar nënën dhe dy vëllezërit e motrat e tij, të cilët ishin përfshirë në det pranë bregdetit të Australisë.
Familja kishte qenë duke bërë paddleboarding dhe kajak në Geographe Bay, pranë Quindalup në Australinë Perëndimore, të premten kur erërat e forta i shtynë anijet e tyre të fryra jashtë kursit, tha policia.
Adoleshenti filloi të rrëshqiste përsëri në breg për të ngritur alarmin, por kajaku i tij u përmbyt - kështu që ai notoi 4 km e mbetura, transmeton Telegrafi.
"Trimëria, forca dhe guximi i treguar nga kjo familje ishin të jashtëzakonshme, veçanërisht djali i ri që notoi 4 km për të ngritur alarmin," tha grupi i shpëtimit detar vullnetar Naturaliste.
Kryetari i organizatës Paul Bresland i përshkroi përpjekjet e adoleshentit si "mbinjerëzore".
"Ai notoi, dy orët e para me një jelek shpëtimi. Djali i guximshëm mendoi se nuk do t'ia dilte mbanë me jelek shpëtimi, kështu që e hoqi dhe notoi dy orët e ardhshme pa të" i tha ai ABC News.
Djali arriti të jepte alarmin deri në orën 18:00 të premten në mbrëmje, duke shkaktuar një kërkim shumë-agjencish për të afërmit që ende mbeteshin në det, tha policia e Australisë në një deklaratë të hënën.
Nëna 47-vjeçare, djali i saj tjetër, 12 vjeç, dhe vajza, tetë vjeç, u gjetën rreth orës 20:30 nga një helikopter shpëtimi i kapur pas një dërrase rreth 14 km larg bregdetit. /Telegrafi/