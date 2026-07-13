Djali mbyt babain e tij në Shkup
Një banor i Shkupit (31) është arrestuar pasi e ka vrarë me thikë babanë e tij pas një grindjeje që ndodhi mbrëmë në Shkup.
Sipas njoftimit nga Ministria e Brendshme, incidenti ka ndodhur rreth orës 22:30 në shtëpinë e tyre familjare në rrethinën e "Bit Pazarit".
Sipas raportimit, 52-vjeçari E.L., i cili ishte nën ndikimin e alkoolit, e sulmoi fizikisht gruan e tij 54-vjeçare (nënën e B.Xh.), ndërsa djali i tyre 31-vjeçar B.Xh. e goditi me thikë babanë e tij, duke i shkaktuar vdekjen.
Oficerët e policisë e morën të dyshuarin në paraburgim rreth orës 23:00, ndërsa gruaja e plagosur u dërgua në Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit "Shën Naum i ohrit" për ndihmë mjekësore.
Me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerit u dorëzua për autopsi./Telegrafi/