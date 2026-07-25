Djali i Bolsonaros nominohet si kandidat presidencial i krahut të djathtë në Brazil
Senatori brazilian Flávio Bolsonaro, djali i ish-presidentit Jair Bolsonaro, u konfirmua të shtunën si kandidati presidencial i Partisë Liberale të babait të tij, duke krijuar një sfidë kundër presidentit aktual Luiz Inácio Lula da Silva në zgjedhjet e tetorit.
"Gjaku i Bolsonaros rrjedh këtu", tha ai në konventën e partisë në São Paulo, ndërsa respektoi babain e tij, i cili po vuan një dënim me 27 vjet burg për komplotimin e një grushti shteti pas humbjes së tij në zgjedhjet e vitit 2022, transmeton Telegrafi.
Bolsonaro i ri përballet me një fushatë të vështirë, pa një kandidat për zëvendëspresident të zgjedhur ende dhe mbështetje të kufizuar nga partitë e qendrës që ndihmuan të atin të fitonte në vitin 2018. Disa figura kyçe munguan në konventë, përfshirë njerkën e tij Michelle Bolsonaro, një zë i shquar midis votuesve ungjillorë.
Flávio Bolsonaro mori mbështetje nga Presidenti argjentinas Javier Milei dhe një mesazh mbështetjeje nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, ndërsa ai kërkon mbështetje të mëtejshme nga aleatët e presidentit të SHBA-së Donald Trump.
Fushata e tij ka pësuar tashmë pengesa, duke përfshirë kritikat për kërkesën e tij për fonde nga një bankier i burgosur për të financuar një film për babain e tij dhe reagimet negative pas kërkimit të mbështetjes së SHBA-së, ndërsa Uashingtoni vendosi tarifa më të larta për eksportet braziliane.
Jair Bolsonaro u shfaq në këtë aktivitet përmes një videoje të gjeneruar nga inteligjenca artificiale, ndërsa ai mbetet nën arrest shtëpiak dhe i është ndaluar të bëjë deklarata publike.
Flávio Bolsonaro akuzoi Lulën dhe Gjykatën Supreme të Brazilit se kanë synuar familjen e tij, duke i paraqitur zgjedhjet si një betejë për të ardhmen e vendit.
Partia e Punëtorëve e Lulës pritet të konfirmojë zyrtarisht kandidaturën për rizgjedhje të presidentit 80-vjeçar më 2 gusht. /Telegrafi/