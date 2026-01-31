DJ Gimbo flet për situatën me Rogertin për historinë e Gjestit: Burrë është ai që fal, në ato gjëra nuk bën të prekësh askënd
Sonte po mbahet spektakli i radhës i Big Brother VIP Albania, i cili nisi me një moment emocional.
Në hapje të programit, fjala iu dha DJ Gimbos, DJ personal dhe mik i ngushtë i Gjestit.
Gimbo foli hapur për periudhën e vështirë që ka kaluar brenda shtëpisë, pas një situate të ndjeshme të krijuar nga Rogerti, i cili preku një histori personale të Gjestit, lidhur me humbjen e vëllait të tij vitin e kaluar.
“Unë, si djalë i ri, ia zgjat dorën dikujt që është më në moshë se unë, sepse burrë është ai që fal. Ajo ka qenë një temë shumë e ndjeshme për mua dhe për të gjithë. Nëse dikush e sheh të arsyeshme të luajë lojëra të tilla, për mua nuk është problem, por i lutem shumë që në këto gjëra të mos preket askush që ka kaluar të njëjtën sfidë”, u shpreh Gimbo.
Ai falënderoi gjithashtu banorët që i qëndruan pranë në atë periudhë të vështirë, duke shtuar se emocionalisht nuk e kishte të lehtë as momentin kur u publikua kënga e re e Gjestit.
“Sa i përket këngës, kam qenë shumë i emocionuar, sikur në mjegull. E ndieja që po vinte diçka dhe sapo e dëgjova, e dija që ishte kënga”, tha ai.
Kujtojmë se Gjesti ka publikuar së fundmi këngën e tij të re, pas një pauze njëvjeçare nga muzika, e shkaktuar nga humbja e vëllait, një rikthim që ka prekur dhe emocionuar publikun. /Telegrafi/
