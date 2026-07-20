Disa praktika prindërore që i bëjnë fëmijët të lumtur kur kthehen në shtëpi
Të kuptuarit se një fëmijë i rritur po shmang vizitat ose po injoron qëllimisht telefonatat mund të jetë shumë e dhimbshme për një prind. Ndërsa shpesh supozohet se fëmijët janë thjesht shumë të zënë, arsyeja e vërtetë shpesh qëndron në mënyrën se si janë rritur.
Prindërit, fëmijët e të cilëve janë të lumtur të kthehen në shtëpi si të rritur, zakonisht kanë përdorur qasje të ndryshme, duke krijuar një mjedis dashurie dhe mirëkuptimi. Ekzistojnë disa praktika kryesore në zemër të një marrëdhënieje të tillë.
Mbështetja e interesave të fëmijëve
Fëmijët e rritur kënaqen duke vizituar prindërit me të cilët ndihen të sigurt. Kjo do të thotë se ata janë rritur në një shtëpi ku interesat dhe hobi të tyre mbështeteshin, jo gjykoheshin. Nëse një fëmijë e donte futbollin, prindërit e tij vinin në ndeshje. Nëse një fëmijë donte të fliste për superheronjtë, ai dëgjonte me kujdes, bënte pyetje dhe ndante entuziazmin e tij. Duke mbështetur interesat e fëmijës së tyre, madje edhe ato që vetë nuk i kuptonin, prindërit përcillnin një mesazh se veçantia e tyre është e vlefshme. Ata i pranojnë fëmijët e tyre ashtu siç janë, në vend që të përpiqen t'i modelojnë ata sipas pritjeve të tyre.
Respektimi i kufijve personalë
Shumë të rritur i kujtojnë mbledhjet familjare me sikletin e detyrimit për të përqafuar të afërmit kundër vullnetit të tyre. Prindërit, fëmijët e të cilëve kënaqeshin duke i vizituar, nuk këmbëngulën kurrë në gjëra të tilla dhe respektuan kufijtë e fëmijës së tyre. Në vend që të urdhëronin përqafime dhe puthje, ata i dëgjonin ndjenjat e fëmijës. Nëse një fëmijë nuk donte të përqafonte një të afërm, nuk kishte pse ta bënte. Siç shpjegon edukatorja Nadine Thornhill, "Njerëzit mund të ndihen të zhgënjyer kur u themi 'jo', por do ta kalojnë. Nuk është puna e fëmijës të ndihet në siklet vetëm për t'i kënaqur të tjerët."
Inkurajimi i vetëshprehjes
Është jashtëzakonisht dekurajuese për një fëmijë kur prindërit refuzojnë gjithçka që ai do. Regjistrimi i tij në aktivitete të padëshiruara ose detyrimi i tij të veshë rroba që nuk i pëlqejnë dëmton vetëbesimin e një fëmije. Prindër të tillë përpiqen t'i përshtatin fëmijët e tyre me një imazh që nuk u përshtatet atyre. Nga ana tjetër, prindërit që ndërtojnë një marrëdhënie të mirë i njohin afinitetet e fëmijëve të tyre dhe i lejojnë ata t'i eksplorojnë ato, pavarësisht se sa të pazakonta mund të duken. Nga festat e ditëlindjes me temë insektesh deri te koleksionet e pazakonta, ata lejojnë gjithçka sepse është e rëndësishme për ta që fëmija të jetë i lumtur dhe i relaksuar. Nëse kjo do të thotë të blejnë lodra të çuditshme ose të dëgjojnë për hobi specifike, ata do të jenë të lumtur ta bëjnë këtë.
Besoni në vendimet e fëmijëve
Të rriturit që kanë pasur prindër të rreptë shpesh nuk kthehen në shtëpinë familjare me dëshirë. Kritikat dhe kontrolli i vazhdueshëm i çdo vendimi bëjnë që fëmijët, sapo ndihen të lirë, të përpiqen të largohen nga një mjedis i tillë. Rregullat e rrepta shpesh i inkurajojnë fëmijët të bëjnë gjëra pas shpinës së prindërve të tyre, gjë që ka efektin e kundërt sepse fëmijët më pas duan të bëjnë pikërisht atë që është e ndaluar. Nga ana tjetër, kur prindërit i lejojnë fëmijët e tyre të bëjnë gabime dhe të mësojnë nga gabimet e tyre, ata qëndrojnë pranë tyre edhe shumë kohë pasi fëmijët janë larguar. Kjo nuk është domosdoshmërisht një "edukim i butë", por një qasje ku gabimet mësohen, në vend që të ndëshkohen vetëm.
Pranimi i personalitetit të fëmijës
Një prind i mirë duhet ta pranojë personin në të cilin po zhvillohet fëmija i tij, edhe nëse ai person është i ri ose i panjohur për ta. Shumë prindër distancohen nga fëmijët e tyre sepse janë të ngurtë në bindjet e tyre dhe krijojnë tension në shtëpi. Ata preferojnë të lejojnë që komunikimi të prishet sesa të pranojnë se edhe ata duhet të përshtaten. Të rritesh në një mjedis që ofron një ndjenjë pranimi përmirëson shëndetin mendor dhe rrit vetëvlerësimin. Fëmijët bëhen më të sigurt në identitetin e tyre dhe eksplorojnë shtigje që funksionojnë më mirë për ta, në vend që të jetojnë jetën që prindërit e tyre imagjinuan për ta. Kjo i ndihmon ata të bëhen të rritur të lumtur, gjë që shpesh është një sfidë për ata që janë rritur në familje të rrepta dhe jo mbështetëse.
Kuptimi i ndjenjave
Prindërit që shmangin të folurit hapur për ndjenjat e tyre i mësojnë fëmijët e tyre t'i shtypin ato. Në shtëpi të tilla, fëmijëve shpesh u thuhet "të mos sillen keq" ose se janë "shumë të ndjeshëm" kur qajnë. Kjo nuk lë vend për emocione dhe fëmijët nuk mësojnë si t'i kontrollojnë ato. Nga ana tjetër, prindërit e mirë i pyesin fëmijët e tyre se çfarë nuk shkon dhe u japin atyre reagime të sinqerta. Ata nuk i ndëshkojnë fëmijët e tyre për shkak se janë të mërzitur dhe nuk e interpretojnë gjendjen e tyre si një shpërthim zemërimi, por u ofrojnë atyre mbështetje dhe dashuri. Ata nuk u përgjigjen emocioneve të fëmijëve me zemërim, por me pranim dhe mirëkuptim. Presioni i tepërt i privon fëmijët nga fëmijëria e tyre dhe i detyron të rriten para kohe. Është e rëndësishme të mbani mend se këta janë ende fëmijë që janë ende duke mësuar.