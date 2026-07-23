Diplomuan në Akademinë e Forcave të Armatosura të Shqipërisë, FSK-së i bashkohen edhe 10 oficerë të rinj - foto nga ceremonia
Ministri në detyrë i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci bëri të ditur se Forcës së Sigurisë së Kosovës i janë shtuar edhe 10 oficerë të rinj.
Maqedonci bëri të ditur se oficerët e rinj janë diplomuar në Akademinë e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë.
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Ushtrisë sonë iu shtuan edhe 10 oficerë të rinj, të cilët diplomuan me sukses në Akademinë e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë.
Me ftesë të Ministrit të Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë, z. Ermal Nufi, pata kënaqësinë të marr pjesë në ceremoninë e diplomimit të 67 oficerëve të rinj, ndër ta edhe 10 oficerë nga Kosova. Ky është një moment krenarie për institucionet tona dhe dëshmi e përkushtimit të përbashkët për ndërtimin e kapaciteteve profesionale ushtarake sipas standardeve të NATO-s.
Bashkëpunimi ynë i ngushtë me Republikën e Shqipërisë vazhdon të forcohet çdo ditë. Kjo dëshmohet edhe nga shumëfishimi i numrit të ushtarakëve nga Kosova që ndjekin studime, shkollime dhe trajnime në institucionet ushtarake të Republikës së Shqipërisë.
Vetëm gjatë vitit 2026, qindra ushtarakë nga Kosova janë duke ndjekur ose janë të planifikuar të ndjekin programe të ndryshme të edukimit dhe trajnimit ushtarak, duke dëshmuar nivelin e lartë të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve tona dhe angazhimin e përbashkët për zhvillimin e kapaciteteve mbrojtëse.
Uroj të gjithë oficerët e sapodiplomuar për këtë arritje të rëndësishme dhe ju dëshiroj suksese në shërbim të atdheut. /Telegrafi/