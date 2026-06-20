Diplomatët e huaj promovojnë veriun e Shqipërisë, vizitë në peizazhet e Malësisë së Madhe
Larg agjendave zyrtare dhe takimeve të përditshme, trupi diplomatik i akredituar në Tiranë ka zgjedhur këtë fundjavë peizazhet mahnitëse të Malësisë së Madhe.
Ndalesa e parë ishte në Leqet e Hotit, një prej pikave më panoramike të veriut, ku diplomatët u pritën nga kryetari i Bashkisë së Malësisë së Madhe, Tonin Marinaj.
Më pas, delegacioni vijoi drejt Tamarës, zemra turistike e Kelmendit, ku mikpritja tradicionale u shoqërua me muzikë, valle dhe produkte tipike të zonës.
“Vijnë trupa diplomatike është një gjë shumë e rëndësishme, është një avantazh i madh tek njohja e Malësisë së Madhe në ato vende ku njihet pak”, u shpreh Tonin Marinaj, kryetar i Bashkisë Malësi e Madhe.
Zëvendësministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme, Megi Fino, tha se aktivitete të tilla synojnë të prezantojnë potencialet turistike, kulturore dhe natyrore të Shqipërisë përmes vetë përfaqësuesve diplomatikë.
“Mendoj se është një rast shumë i mirë edhe për ambasadorët për ta parë vetë dhe për ta prekur vetë këtë kulturë dhe traditë tonën këtu”, tha Megi Fino, zëvendësministre për Evropën e Punët e Jashtme.
Ndërsa diplomatët shijuan bukuritë e Alpeve ata vizituan edhe panairin e produkteve vendase, ku Ambasadori italian, Marko Alberti, nuk ngurroi të blinte.
“Është hera e parë, por jo e fundit, e shumë të tjerave që do të pëlqente të rikthehesha edhe për udhëtim me biçikletë për të zbuluar këto vende fantastike. Bën përshtypje mikpritja e ngrohtë, një komunitet që na priti me krah hapur. Jemi shumë të lumtur”, u shpreh Ambasador i Italisë në Shqipëri Marco Alberti.
Pas Tamarës, turi vijon drejt Lëpushës dhe Razmës, dy prej destinacioneve më të frekuentuara të turizmit malor në veri të Shqipërisë./RTSH