Dimitrieska-Koçoska: Këtë vit duhet të kthehen dy miliardë euro
Ministrja e Financave Gordana Dimitrieska-Koçoska thotë se në kushte të pasigurisë globale, korrigjime të caktuara në parashikimet buxhetore janë të mundshme, por përparësia mbetet ruajtja e stabilitetit fiskal dhe mbrojtja e standardit të jetesës së qytetarëve.
Ajo tregoi se Ministria e Financave është e fokusuar në mbajtjen e deficitit buxhetor brenda kornizës së planifikuar, dhe fondet do të drejtohen drejt prioriteteve kryesore - pagesa e rregullt e pagave, pensioneve dhe ndihmës sociale.
"Fakti është se këtë vit duhet të paguajmë detyrimet prej mbi dy miliardë eurosh dhe kjo është diçka që duhet bërë në kohë. Si çdo familje, kur merrni një kredi, pavarësisht nëse është për strehim apo konsum, duhet ta shlyeni atë. Nëse kjo nuk bëhet, vlerësimi i kreditit dhe stabiliteti financiar prishen, dhe për këtë arsye nuk është aspak një opsion të mos shërbehen detyrimet", tha Koçoska për "RTVM".
Në këtë drejtim, u theksua se një pjesë e fondeve sigurohen përmes rifinancimit, me një zgjedhje strategjike të bërë këtë vit që një pjesë më e madhe e huamarrjes të jetë nga jashtë, në mënyrë që të lihet më shumë hapësirë për bankat vendase për të dhënë kredi për ekonominë./Telegrafi/