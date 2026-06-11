Dimitrieska-Koçoska: Borxhi publik është nën kontroll, nuk ka vend për shqetësim
Ministrja e Financave Gordana Dimitrieska-Koçoska deklaroi se nuk ka arsye për shqetësim në lidhje me nivelin e borxhit publik, duke theksuar se çështja kryesore është qëllimi i huamarrjes dhe efektet që ato fonde krijojnë në ekonomi.
Ministrja theksoi se çdo huamarrje duhet të shqyrtohet përmes prizmit të investimeve të financuara me ato fonde, duke e krahasuar procesin me marrjen e një kredie nga një bankë, ku gjëja më e rëndësishme është nëse investimi është i justifikuar dhe sjell rezultate.
"Nëse e shikojmë periudhën e kaluar, përqindja e BPV-së tregon qartë se rritja që kemi planifikuar po arrihet, e gjitha kjo është rezultat i atyre huamarrjeve të reja", tha Gordana Dimitrieska-Koçoska në "Top Tema".
Ministrja vlerësoi se në periudhën e kaluar, si rritja ekonomike ashtu edhe lëvizja e borxhit publik janë menaxhuar me sukses, i cili, sipas saj, mbetet nën kontroll dhe është nën nivelin prej 60 përqind të BPV-së./Telegrafi/