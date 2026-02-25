Digjet një shtëpi në Shkup, gjendet e vdekur pronarja 71-vjeçare
Në SPB Shkup është denoncuar se një zjarr ka shpërthyer në një shtëpi në lagjen Qeramidnica, në pronësi të 71-vjeçares T.P nga Shkupi, e cila kishte probleme shëndetësore.
Zjarri është shuar nga një ekip i Brigadës së Zjarrfikësve të Shkupit, ndërsa pronarja është gjetur e vdekur brenda shtëpisë.
"Një mjek i urgjencës ka konfirmuar vdekjen, dhe me udhëzim të prokurorit publik, trupi i të ndjerës është dërguar për autopsi. Një ekip inspektimi nga SPB Shkup ka kryer inspektim", thonë nga SPB Shkup.
