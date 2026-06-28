Digjet një automjet në Qendër të Shkupit
Herët në mëngjesin e sotëm, rreth orës 4 të mëngjesit, një Range Rover u dogj në Shkup.
“Më 28.06.2026 në orën 04:05, SVR Shkup ka marrë njoftim se një automjet pasagjerësh Range Rover me targa të Shkupit, në pronësi të S.B. (54) nga Shkupi, është djegur në zonën e Qendrës", thonë nga MPB.
Ata shtojnë se zjarri është shuar nga Brigada e Zjarrfikësve të Shkupit.
"Nuk ka të lënduar. Është kryer inspektim dhe po merren masa për sqarimin e rastit”, njofton MPB.
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