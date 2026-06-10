Dhuna policore në protestat në Beograd, shqetësim në Këshillin e Evropës
Komisioneri për të Drejtat e Njeriut në Këshillin e Evropës, Michael O’Flaherty, ka shprehur shqetësim serioz lidhur me raportimet e fundit që sugjerojnë se procedurat penale ndaj disa zyrtarëve policorë, të dyshuar për përfshirje në keqtrajtimin e rëndë të një studenteje gjatë protestave në Beograd në korrik të vitit 2025, mund të pezullohen ose të mbyllen plotësisht.
Sipas tij, një zhvillim i tillë do të ishte veçanërisht shqetësues, duke pasur parasysh natyrën e pretendimeve dhe kontekstin në të cilin ato janë ngritur, pra gjatë demonstratave publike ku qytetarët po ushtronin të drejtat e tyre themelore për tubim dhe shprehje.
Në një deklaratë publike, O’Flaherty theksoi se heqja dorë nga ndjekja penale në raste që përfshijnë shkelje të rënda të dyshuara nga ana e zyrtarëve të rendit dhe ligjit mund të ketë pasoja të gjera institucionale dhe shoqërore.
Ai vuri në dukje se një veprim i tillë nuk do të prekte vetëm rastin konkret, por do të dërgonte një mesazh të gabuar për mënyrën se si trajtohen pretendimet për abuzim të pushtetit nga autoritetet shtetërore.
O’Flaherty paralajmëroi gjithashtu se një qasje e tillë mund të forcojë perceptimin se zyrtarët publikë gëzojnë një formë imuniteti de facto ndaj përgjegjësisë ligjore, veçanërisht në situata të ndjeshme që lidhen me protesta, aktivizëm qytetar dhe ushtrimin e lirive demokratike. Sipas tij, kjo do të përbënte një hap prapa në përpjekjet për forcimin e sundimit të ligjit dhe standardeve të të drejtave të njeriut.
Ai shtoi se transparenca dhe llogaridhënia në rastet e pretendimeve për keqtrajtim nga policia janë elemente kyçe për ruajtjen e besimit të qytetarëve në institucionet shtetërore dhe në sistemin e drejtësisë në tërësi.
“Ndërprerja e procedurave penale për raste të rënda të sjelljes së papranueshme të policisë përmes mekanizmave të ndjekjes së shtyrë rrezikon të dëmtojë më tej besimin në organet e zbatimit të ligjit dhe të nxisë një klimë pandëshkueshmërie”, theksoi ai, duke nënvizuar nevojën që autoritetet të sigurojnë hetime efektive dhe të pavarura në të gjitha rastet e dyshuara për shkelje serioze. /Telegrafi/