Dhjetëra krerë bagëti të ngordhura hidhen në përrua në Këlcyrë, banorët denoncojnë ndotjen mjedisore
Një situatë shqetësuese mjedisore është denoncuar në fshatin Psar, në Bashkinë e Këlcyrës, ku dhjetëra krerë bagëti të ngordhura janë hedhur në përroin e fshatit, duke shkaktuar ndotje të rëndë dhe shqetësim për banorët.
Sipas raportimeve të A2 CNN, trupat e bagëtive të ngordhura krijojnë rrezik jo vetëm për ndotjen e mjedisit, por edhe përhapjen e infeksioneve. /A2 Televizion/
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