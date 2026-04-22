Dëshmi për tragjedinë në "Pulse": Mjetet piroteknike ishin vendosur në mënyrë të rrezikshme pranë mysafirëve
Pajisjet piroteknike në diskotekën "Pulse" u vendosën natën pasi unë isha atje, deklaroi në dëshminë e saj sot studentja Tea nga Shtipi, e cila mbërriti në diskotekën në Koçan rreth orës 1:00 me miqtë natën kritike.
Në hyrje, siç deklaroi ajo, kishte dy roje sigurie, dhe tavolina e tyre ishte vendosur përpara grupit muzikor, shumë afër skenës.
Në deklaratën e saj në gjykatë, ajo tha se gjatë mbrëmjes ishin vendosur piroteknikë, dhe reagoi ndaj shoqes së saj që i tha se ishin shumë afër të ftuarve. Ndërsa po filmonte me celularin e saj, vuri re se pas një minute kishte filluar një zjarr.
"Pamë shkëndija dhe se tavani ishte në flakë. Nuk e morëm seriozisht menjëherë, por kur një anëtar i grupit na thirri të largoheshim, unë u drejtova drejt daljes", deklaroi ajo.
Sipas dëshmisë, në momentin e evakuimit, pati një shtytje të fortë, dhe një shpërthim u dëgjua pas tij. Ajo tha se ngeci midis dyerve të hyrjes dhe daljes, pas së cilës filloi të kishte vështirësi në frymëmarrje.
"Isha tashmë shtrirë, e pafuqishme. Kërkova ndihmë. Shoqja ime, të cilën e mbaja për dore, ishte pranë meje", tha ajo dhe shtoi se roja i sigurisë me emrin Stojanço e nxori jashtë, ku po e prisnin prindërit e saj.
Dëshmitarja shtoi se më parë, kur kishte vizituar diskotekën, kishte raste të përdorimit të piroteknikës dhe se edhe ajo kishte hyrë në lokal kur ishte minorene.
Kur u pyet nga gjykata nëse i ishte kërkuar karta e identitetit në hyrje kur ishte minorene dhe kishte shkuar në “Pulse”, ajo tha “po” dhe se nuk kishte qenë dëshmitare e ndonjë bastisjeje policore ndërsa ishte në diskotekë në të kaluarën./Telegrafi/