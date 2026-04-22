Deputetët sot diskutojnë për ndryshimet ligjore për shfuqizimin e qeverisë teknike
Kuvendi i RMV-së do të mbajë seancën e 98-të, me disa pika në rend të ditës, përfshirë një projekt-amendament legjislativ të Ligjit për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, duke ndjekur një procedurë të shkurtuar, e cila krijon kushte për eliminimin e arsyeve objektive për krijimin e modelit qeveritar kalimtar, ose teknik.
Zgjidhja e propozuar ligjore, me zbatimin e saj të vonuar, siç thuhet në shpjegimin nga propozuesi - Qeveria, synon të sigurojë stabilitet, siguri ligjore dhe mbrojtje të interesit publik të qytetarëve përmes një përfundimi të plotë dhe konsistent të reformave të nisura.
"Për shkak të nevojës për përdorim racional dhe të përgjegjshëm të financave publike, forcimit të stabilitetit institucional dhe sigurimit të legjitimitetit të plotë demokratik të Qeverisë si bartëse e pushtetit ekzekutiv të zgjedhur nga Parlamenti, ky projektligj përcakton një kornizë ligjore të qartë dhe të zbatueshme që do të garantojë zgjedhje të drejta dhe transparente përmes institucioneve të përcaktuara nga Kushtetuta dhe ligjet dhe do të eliminojë zgjidhjet e përkohshme të vendosura nga marrëveshjet politike në të kaluarën", thuhet në memorandumin shpjegues të projektligjit.
Gjithashtu në rend të ditës para deputetëve është edhe propozim-vendimi për dërgimin e pjesëtarëve të Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për të marrë pjesë në operacionin ndërkombëtar të Bashkimit Evropian "ALTEA" në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Gjithashtu para deputetëve është edhe plani strategjik dhe financiar i Komisionit Shtetëror për Ankesa mbi Prokurimin Publik për vitin 2026 dhe programi vjetor i punës së komisionit për vitin 2026.
Gjithashtu në rend të ditës është propozim-vendimi për publikimin e një njoftimi publik për zgjedhjen e një anëtari të Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi.