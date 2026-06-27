Deputetët e Gjeorgjisë e kthejnë parlamentin në ring boksi, përplasen fizikisht me njëri-tjetrin
Një përleshje fizike ka shpërthyer në parlamentin e Gjeorgjisë ditën e djeshme, kur deputetët e partisë në pushtet “Georgian Dream” dhe ata të opozitës “For Georgia” u përplasën gjatë seancës së fundit plenare të sesionit pranveror, në të cilën kryeministri Irakli Kobakhidze paraqiti raportin e tij vjetor.
Përleshja fizike shpërtheu gjatë sesionit të pyetjeve dhe përgjigjeve, pasi deputeti i opozitës “For Georgia”, Giorgi Sharashidze, bëri komente për rolin e perceptuar të Kobakhidze gjatë vizitës së fundit të presidentit të Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, në Gjeorgji.
Pamjet e publikuara nga media të ndryshme treguan disa deputetë që u përfshinë në përplasje fizike, me fyerje verbale dhe grushte që zgjatën disa minuta.
Siguria parlamentare nxori deputetët e opozitës nga salla, ndërsa përleshja vazhdoi.
Videot treguan se përplasja fillimisht nisi mes dy deputetëve, Irakli Kheladze nga “Georgian Dream” dhe Giga Parulava nga “For Georgia”, por më pas u përfshinë edhe ligjvënës të tjerë, burra dhe gra, ndërsa kryeministri Kobakhidze dhe anëtarët e kabinetit të tij shikonin nga distanca.
Mes atyre që u identifikuan duke goditur kundërshtarët ishin deputetë të “Georgian Dream”, Lasha Talakhadze dhe Archil Gorduladze, kryetar i komitetit të çështjeve ligjore.
Pas incidentit, shërbimet emergjente u thirrën në parlament dhe u panë në vendngjarje. /Telegrafi/