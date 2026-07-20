“DEMBELITIS” – Sëmundja që po përhapet me shpejtësi në shoqërinë tonë
Kujdes! Një “virus social” i rrezikshëm po përhapet me shpejtësi në rajonin tonë.
Quhet:
“Dembelitis”
Një dukuri e heshtur, por shumë e rrezikshme, që po kërcënon kulturën e punës, përgjegjësinë, zhvillimin dhe të ardhmen e shoqërisë sonë.
Kjo “sëmundje” përhapet përmes ndikimit negativ, ankesave të vazhdueshme, bisedave toksike, vrojtimit të njerëzve pa motiv dhe mentalitetit:
“Pse me u lodh?”
“Kush po ma din?”
“S’ja vlen me punu.”
Simptomat e “Dembelitis”
Personi i prekur nga kjo gjendje:
- Nuk dëshiron të punojë me përkushtim.
- Nuk merr përgjegjësi të reja.
- Nuk kontribuon për vendin ku punon.
- Nuk respekton eprorin, institucionin apo punëdhënësin.
- Ndërron vendin e punës më shpesh se çorapet.
- Ankohet vazhdimisht.
- Kritikon gjithçka dhe të gjithë.
- Përhap negativitet dhe përçarje.
- Thotë shpesh:
“Nuk ja vlen me punu.”
“Kërkush nuk ta vlerëson.”
“Kot e ki.”
Shpesh ankohet për punën, kolegët, familjen dhe jetën… edhe pse shumë nga problemet i ka krijuar vetë.
Pasojat
“Dembelitis” nuk dëmton vetëm individin.
Ai bëhet si një mollë e kalbur që ndikon negativisht në gjithë ambientin ku ndodhet — qoftë kompani private, institucion shtetëror apo shoqëri.
Kur një njeri nuk punon me përgjegjësi:
- nuk zhvillohet profesionalisht,
- nuk krijon stabilitet financiar,
- humb respektin për veten,
- dhe me kalimin e kohës bëhet barrë për institucionin, familjen dhe shoqërinë.
Një popull që nuk e respekton punën… nuk mund të ndërtojë të ardhme të fortë.
Si mbrohemi nga kjo “sëmundje”?
Ata që nuk janë prekur nga “Dembelitis” duhet të jenë shumë të kujdesshëm me ambientin dhe njerëzit që i rrethojnë.
Mos lejoni që energjia negative, demotivimi dhe mentaliteti i viktimës t’ju infektojë.
Ndërtoni “aura” mbrojtëse:
- fokusohuni te puna,
- rezultatet konkrete,
- edukimi,
- zhvillimi personal,
- dhe njerëzit që ju motivojnë të rriteni.
Sepse energjia e njerëzve përreth ndikon direkt në jetën dhe suksesin tuaj.
Terapia për të prekurit
Shërimi fillon kur njeriu ndalon së fajësuari botën dhe fillon të shohë veten në pasqyrë.
Jeta është e bukur.
Ne nuk kemi ardhur në këtë botë vetëm për të konsumuar…
por për të kontribuar.
Çdo njeri duhet të kuptojë se:
- puna ka dinjitet,
- përgjegjësia ka vlerë,
- dhe karakteri ndërtohet kur askush nuk të sheh.
Ndoshta shumë njerëz as nuk e kuptojnë dëmin që po i bëjnë vetes, familjes, vendit të punës dhe shoqërisë.
Nëse dikush thotë:
“E dua familjen time.”
“E dua popullin tim.”
“E dua vendin tim.”
…por nuk e bën punën e vet me ndershmëri dhe përgjegjësi — atëherë nuk po jeton në përputhje me ato fjalë.
Një mesazh për fund
Ne shqiptarët jemi popull i vogël.
Nuk e kemi luksin:
- të mos punojmë,
- të mos përmirësohemi,
- të mos jemi të përgjegjshëm për fjalët dhe veprimet tona.
Arma më e fuqishme që kemi është:
Puna me përgjegjësi, edukimi, dhe përmirësimi i vazhdueshëm
Sepse një shoqëri nuk ndryshon vetëm nga kritikat.
Një shoqëri ndryshon:
- kur njerëzit fillojnë të rriten,
- kur bizneset fillojnë të zhvillohen,
- kur individët fillojnë të besojnë më shumë në potencialin e tyre.
Nëse ky mesazh të bëri të reflektosh…
shpërndaje.
Ndoshta dikush ka nevojë ta lexojë pikërisht sot.