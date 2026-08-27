KRU “Hidromorava” ka njoftuar për ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë në lagjet “Bregu i Djegur” dhe “Rruga e Kumanovës” në Gjilan.

Sipas njoftimit, ndërprerja është shkaktuar nga një defekt në gypin e ujësjellësit.

Ekipet teknike janë në terren dhe po punojnë për sanimin e defektit dhe rikthimin e furnizimit me ujë sa më shpejt që të jetë e mundur.

KRU “Hidromorava” ka falënderuar konsumatorët për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin. /Telegrafi/



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