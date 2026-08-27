Komuna e Kamenicës nis nesër procesin e dezinsektimit, dezinfektimit dhe deratizimit
Komuna e Kamenicës ka njoftuar se nga nesër nis procesi i dezinsektimit, dezinfektimit dhe deratizimit (DDD) në objektet publike komunale.
Sipas njoftimit, procesi do të zhvillohet në objektet e Komunës, Qendrat e Mjekësisë Familjare (QMF), si dhe në objektet shkollore, përfshirë çerdhet dhe shkollat.
Procesi pritet të zgjasë tri ditë dhe ka për qëllim krijimin e një ambienti më të pastër, të sigurt dhe të përshtatshëm për qytetarët, nxënësit, fëmijët dhe stafin e institucioneve.
Komuna ka falënderuar qytetarët për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin gjatë realizimit të këtij procesi. /Telegrafi/
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