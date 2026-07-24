DAP me kontrolle të shtuara gjatë sezonit turistik
Drejtoria e të Ardhurave Publike ka nisur aktivitete të shtuara gjatë sezonit veror turistik, me fokus të veçantë te të ardhurat që personat fizikë i realizojnë nga dhënia afatshkurtër e kapaciteteve akomoduese.
Nga DAP informojnë se aktivitetet janë të orientuara drejt nxitjes së pajtueshmërisë vullnetare tatimore dhe sigurimit të kushteve të barabarta për të gjithë ata që ushtrojnë veprimtari në sektorin e turizmit.
Në fokus janë të ardhurat nga dhënia me qira e apartamenteve, banesave, shtëpive, vilave, dhomave dhe kapaciteteve të tjera akomoduese, si dhe të ardhurat nga veprimtari të tjera sezonale të lidhura me turizmin.
DAP paralajmëron udhëzime praktike për deklarimin e të ardhurave, komunikim të drejtpërdrejtë me tatimpaguesit, shkëmbim informacioni me institucione të tjera shtetërore dhe lokale, analiza të rrezikut dhe kontrolle të targetuara. Parashikohet edhe një fushatë informuese përmes mediave dhe rrjeteve sociale.
Institucioni rikujton se çdo e ardhur e realizuar nga dhënia me qira e kapaciteteve akomoduese i nënshtrohet tatimit sipas dispozitave ligjore dhe u bën thirrje qytetarëve t’i përmbushin me kohë detyrimet e tyre tatimore.
“Qëllimi nuk është vetëm të tregojmë detyrimet ligjore, por t’u ndihmojmë qytetarëve t’i përmbushin ato në mënyrë të saktë dhe të rregullt”, theksojnë nga DAP.
Administrata njofton se do të vazhdojë me analiza dhe kontrolle të bazuara në rrezik, me synim zbatimin e barabartë të ligjeve dhe parandalimin e konkurrencës jolojale ndaj atyre që i përmbushin rregullisht detyrimet e tyre.