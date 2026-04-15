DAP: Mbi 70 mijë qytetarë do të duhet të paguajnë tatim për 577 milionë euro të ardhura nga jashtë
Drejtoria e të Ardhurave Publike (DAP) njoftoi se tatimi i të ardhurave të fituara jashtë vendit nuk është detyrim i ri, por më tepër zbatim i dispozitave ligjore ekzistuese që kanë qenë në fuqi prej vitesh.
DAP informon se risia është përpunimi sistematik dhe kryqëzimi i të dhënave të marra nga bankat, të cilat nuk ishin përdorur më parë për qëllime tatimi.
"Në gjysmën e dytë të vitit 2024, filloi përpunimi i të dhënave mbi hyrjet nga jashtë. Për vitin 2020, u dërguan 11,527 njoftime individëve me të ardhura të tatueshme. Pas kësaj, 2,276 individë dorëzuan vullnetarisht llogaritjet, dhe 3,637 individë u përcaktuan se kishin detyrim tatimor. U përcaktua se 5,614 individë kishin hyrje të patatueshme. Tatimi total i përcaktuar arriti në 171.6 milionë denarë, nga të cilat u mblodhën 30.4 milionë denarë".
"Sipas të dhënave bankare, në vitin 2025, 70,869 qytetarë morën të ardhura nga jashtë në një shumë totale prej 577 milionë euro. Deri më tani, janë dërguar 9,522 njoftime dhe 4,459 persona kanë paraqitur vullnetarisht llogaritjet. DAP thekson se qasja nuk është represive, por graduale, me njoftime dhe mundësinë e përmbushjes vullnetare përpara se të merren masa të tjera".
"Lidhur me reagimet publike, institucioni sqaron se nuk ka taksim të dyfishtë nëse paraqitet provë se taksa është paguar jashtë vendit, në përputhje me ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare. Për më tepër, DAP informon se për 257 persona të angazhuar në misione të huaja në vitin 2020, janë kërkuar kontrolle nga administratat e huaja, ndërsa për 134 të rinj që kanë punuar jashtë vendit, janë organizuar takime të drejtpërdrejta për të sqaruar detyrimet e tyre", thonë nga DAP.
DAP gjithashtu thekson se qëllimi është një sistem i drejtë tatimor dhe trajtim i barabartë për të gjithë qytetarët, me transparencë dhe mbështetje në procesin e harmonizimit.