Danilovski: Hantavirusi ngre çështjen për higjienën urbane në qytetet e Maqedonisë
Hantaviruset nuk janë një fenomen i ri që u shfaq në një laborator dje, shkruan epidemiologu Dragan Danilovski pas shfaqjes së hantavirusit në anijen turistike MV Hondius.
Epidemiologu beson se hantaviruset janë bërë një lëndë e parë e re për industrinë globale të frikës këto ditë, veçanërisht, siç thotë ai, kur në periudhën pas pandemisë Covid, shoqëria është bërë psikologjikisht hipersensitive ndaj temave që lidhen me sëmundjet infektive.
Ai vlerëson se publiku gradualisht po pushon së dalluari midis epidemiologjisë dhe frikës së gjeneruar algoritmikisht.
"Është koha e duhur që të mësojmë të dallojmë midis një rreziku real për shëndetin publik dhe një fantazie në internet që jeton nga frika kolektive. Publiku sot ka nevojë për informacion të saktë, maturi dhe parandalim. Nuk kemi nevojë për panik të ri", shkruan Danilovski në Facebook.
Mjeku thekson se hantaviruset janë njohur prej kohësh në mjekësi dhe janë një grup virusesh të shoqëruara me brejtësit, të cilët janë rezervuari i tyre natyror. Njerëzit infektohen më shpesh përmes kontaktit me aerosole dhe grimca pluhuri të kontaminuara me jashtëqitje, urinë ose pështymë nga brejtësit e infektuar.
"Disa prej tyre janë të pranishme në kontinentin evropian, Azi dhe Afrikë (nëngrupi i Hantaviruseve të Botës së Vjetër). Ballkani është një zonë endemike. Një pjesë tjetër e tyre (nëngrupi i Hantaviruseve të Botës së Re) dominon të dy Amerikat. Zonat endemike janë Argjentina dhe Kili. Edhe pse dy nëngrupet janë të lidhura, ato ndryshojnë në atë që shkaktojnë lloje të ndryshme sëmundjesh tek njerëzit pritës. Viruset në nëngrupin e Botës së Re shkaktojnë një sëmundje të njohur si sindroma pulmonare e hantavirusit me dhjetëra raste çdo vit dhe vdekshmëri prej 20-40 përqind".
"Viruset në nëngrupin e Botës së Vjetër shkaktojnë një sëmundje të njohur si ethe hemorragjike me sindromë renale, me qindra raste çdo vit dhe vdekshmëri prej 1-15 përqind. Ballkani ka përvojën e vet me ethet hemorragjike me sindromë renale. Në nëngrupin e Botës së Re ekziston lloji i virusit të Andeve (shkaku i epidemisë së anijeve turistike). Vetëm në këtë lloj është përshkruar transmetimi nga njeriu te njeriu!", shkruan Danilovski.
Është e rëndësishme të theksohet se epidemiologu thekson se ky virus nuk qarkullon në vendin tonë, dhe as, siç thotë ai, nuk ekziston rreziku që ai të "kërcejë" nga një prej të infektuarve në anijen turistike. Prandaj, shton Danilovski, aktualisht nuk ka indikacione për një skenar që do të ngjante me pandeminë e koronavirusit.
Megjithatë, ai thotë se tema e hantaviruseve ngre një pyetje lokale në lidhje me situatën në vend në aspektin e higjienës urbane, deratizimit dhe kontrollit të brejtësve në qytete.
Duke aluduar në problemin me të cilin u përball Shkupi, por edhe zona të tjera, në të kaluarën, kur kontejnerët mbusheshin plot dhe rreth tyre u krijuan mini-deponi, Danilovski thotë se kushte të tilla krijojnë në mënyrë të pashmangshme një mjedis të përshtatshëm për përpapjen e minjve dhe brejtësve, të cilët janë një rezervuar potencial për disa sëmundje infektive, përfshirë infeksionet e hantavirusit.
Prandaj, apelon Danilovski, pragu i verës është një moment kur institucionet duhet t'i qasen deratizimit, dezinfektimit, mbikëqyrjes sanitare, higjienës urbane dhe kontrollit të deponive të paligjshme.