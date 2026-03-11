Dacia po ndërton një tjetër veturë të vogël elektrike që do të kushtojë më pak se 18 mijë euro
Dacia tashmë prodhon një makinë elektrike të vogël, të lirë (relativisht), dhe quhet Spring. Edhe një e mirë.
Por tani ka njoftuar se po ndërton një makinë elektrike të vogël, të lirë (relativisht), krejtësisht të re dhe të ndryshme, dhe quhet epo, nuk e dihet ende, transmeton Telegrafi.
Kryesisht sepse kjo makinë e re elektrike e vogël dhe e lirë është pjesë e planit të ri të shkëlqyer të Dacia-s që do të shohë katër automjete të reja elektrike të lansuara deri në vitin 2030; një plan që e quan "të sigurt dhe vendimtar".
Vendimtar sepse ky automjet i ri elektrik me sa duket u zhvillua në më pak se 16 muaj, dhe i sigurt sepse Dacia do të kërkojë më pak se 18,000 euro për të.
Dihet se do të përdorë të njëjtën platformë 'AmpR Small' që mbështet Renault 5 të vogël brilant, por sigurisht nuk dihet se si do të duket.
Pra, pritet se do të përdorë të njëjtën gjuhë dizajni që mbështet Hipster-in e vogël brilant të zbuluar tetorin e kaluar.
Duke folur për planin e shkëlqyer të Dacia-s: do të ketë këtë automjet elektrik, atë Striker të ri, një Sandero hibrid të gjeneratës së ardhshme dhe më shumë derivate LPG dhe 4x4. /Telegrafi/