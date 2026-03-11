Dacia tashmë prodhon një makinë elektrike të vogël, të lirë (relativisht), dhe quhet Spring. Edhe një e mirë.

Por tani ka njoftuar se po ndërton një makinë elektrike të vogël, të lirë (relativisht), krejtësisht të re dhe të ndryshme, dhe quhet epo, nuk e dihet ende, transmeton Telegrafi.

Kryesisht sepse kjo makinë e re elektrike e vogël dhe e lirë është pjesë e planit të ri të shkëlqyer të Dacia-s që do të shohë katër automjete të reja elektrike të lansuara deri në vitin 2030; një plan që e quan "të sigurt dhe vendimtar".

Vendimtar sepse ky automjet i ri elektrik me sa duket u zhvillua në më pak se 16 muaj, dhe i sigurt sepse Dacia do të kërkojë më pak se 18,000 euro për të.

Dihet se do të përdorë të njëjtën platformë 'AmpR Small' që mbështet Renault 5 të vogël brilant, por sigurisht nuk dihet se si do të duket.

Pra, pritet se do të përdorë të njëjtën gjuhë dizajni që mbështet Hipster-in e vogël brilant të zbuluar tetorin e kaluar.

Duke folur për planin e shkëlqyer të Dacia-s: do të ketë këtë automjet elektrik, atë Striker të ri, një Sandero hibrid të gjeneratës së ardhshme dhe më shumë derivate LPG dhe 4x4. /Telegrafi/

