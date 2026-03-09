Cristiano Ronaldo te Chelsea? Fabrizio Romano komenton spekulimet e fundit të yllit portugez
Zërat që lidhnin Cristiano Ronaldon me një transferim te Chelsea janë cilësuar si “lajme false” nga gazetari i njohur i merkatos, Fabrizio Romano.
Së fundmi në media qarkulluan raportime se ylli portugez mund të transferohej te skuadra londineze, por Romano i mohoi kategorikisht këto spekulime.
“Shumë njerëz më kanë pyetur ditët e fundit. Ka pasur disa lidhje në Angli, por kjo është plotësisht e pavërtetë. Nuk ka absolutisht asgjë mes Cristiano Ronaldos dhe Chelseat”, ka thënë Romano në kanalin e tij në YouTube.
🚨🔵 | Fabrizio Romano has laughed off rumours linking Cristiano Ronaldo with a shock move to Chelsea.
The Portuguese legend, who previously starred for Manchester United, had been surprisingly linked with a return to the Premier League this time with Chelsea.
However, Romano… pic.twitter.com/jk6CLe59qP
Gazetari italian madje reagoi edhe me humor ndaj këtyre zërave, duke theksuar se një lëvizje e tillë do të ishte shumë e pamundur.
Sipas tij, politika e fundit e transferimeve të Chelseat është e fokusuar kryesisht te lojtarët e rinj, zakonisht adoleshentë ose futbollistë në fillim apo mes të të njëzetave.
Për këtë arsye, ideja që klubi londinez të transferojë një lojtar 41-vjeçar si Ronaldo nuk përputhet me strategjinë aktuale të ndërtimit të skuadrës./Telegrafi/