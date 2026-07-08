ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

CoinPrime është zyrtarisht kompania e parë në Kosovë e licencuar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës për ofrimin e shërbimeve me kriptovaluta.

Ky licencim paraqet një zhvillim të rëndësishëm për tregun e aseteve digjitale në vend, duke sjellë një standard të ri në aspektin e sigurisë, transparencës dhe rregullimit të shërbimeve financiare moderne.

Me marrjen e licencës, kompania do të operojë në kuadër të kërkesave rregullative të përcaktuara, duke u fokusuar në ofrimin e shërbimeve të sigurta dhe profesionale për përdoruesit e kriptovalutave në Kosovë.

Ky autorizim vjen si rezultat i punës dhe angazhimit për krijimin e një platforme të besueshme në fushën e teknologjive financiare, duke kontribuar në zhvillimin e një tregu më të organizuar dhe më transparent për asetet digjitale.

MarketingEkonomi