Çmenduria e Bayernit, brenda një viti ka paguar 100 milionë euro bonuse për nënshkrim të kontratave
Futbollistët që presin shumë gjatë për të zgjatur kontratat e tyre shpesh paguajnë çmimin dhe FC Bayern e kuptoi këtë vitin e kaluar. Një shumë e madhe u shpenzua vetëm për bonuset e nënshkrimit.
Dayot Upamecano, një tjetër lojtar kyç për Bayernin, është afër nënshkrimit të një zgjatjeje kontrate. Pas negociatave të vështira, qendërmbrojtësi është gati të marrë kontratën e ëndrrave të tij, përfshirë një bonus nënshkrimi prej 16–20 milionë eurosh gjatë pesë viteve, sipas raportimeve të ‘tz’ dhe ‘kicker’.
Sidoqoftë, Bayerni ka treguar bujari të jashtëzakonshme në këtë fushë: brenda një viti, kampionët në fuqi të Gjermanisë kanë paguar 100 milionë euro në bonuse nënshkrimi për yjet e tyre, duke përfshirë marrëveshjen e ardhshme me Upamecanon.
Gazetat rendisin gjithashtu nënshkrimet e Jonathan Tah (29), Tom Bischof (20) dhe Jonas Urbig (22), si dhe zgjatjet e kontratave me Jamal Musiala (22), Alphonso Davies (25) dhe Joshua Kimmich (30).
Megjithatë, raportime kontradiktore sugjerojnë se Kimmich mund të ketë hequr dorë nga një bonus nënshkrimi.
Një tjetër lojtar i Bayernit, Serge Gnabry (30), është afër nënshkrimit të një zgjatjeje kontrate që do të zgjasë deri në vitin 2028. Nga ana tjetër, Leon Goretzka (30) do të largohet këtë verë, ndërsa e ardhmja e Manuel Neuer (39), Sven Ulreich (37) dhe Raphael Guerreiro (32) mbetet e pasigurt.
Të gjithë këta lojtarë pritet të kërkojnë bonuse nënshkrimi për çdo zgjatje kontrate. /Telegrafi/