Çmenduri turke për transferimin e një futbollisti – Kante pritet në aeroport nga mijëra tifozë të Fenerbahces
Mesfushori francez me famë botërore, N'Golo Kante, i transferuar nga Al Ittihad, ka mbërritur në Stamboll për t’u bashkuar me Fenerbahçen.
Lojtari, një nga nënshkrimet më të rëndësishme të klubit verdhë-blu gjatë afatit të dimrit, zbarkoi në aeropirtin ‘Sabiha Gokçen” me një aeroplan privat nga Arabia Saudite. Ai u shoqërua nga anëtarët e Bordit të Fenerbahçes.
Mijëra tifozë të Fenerbahçes prisnin në dalje të terminalit për të përshëndetur yllin francez me flakadan dhe brohoritje.
Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'da
— İHA Spor (@iha_spor) February 4, 2026
Për shkak të interesit të madh, autoritetet kishin marrë masa të gjera sigurie.
Pas uljes së avionit, Kante përshëndeti turmën që e priste para se të hipte në një makinë private të siguruar nga klubi dhe të nisej për në hotel.
Kante Fenerbahçe taraftarı ile buluştu.
pic.twitter.com/v9hdXraG89
— Volesliga (@volesliga) February 4, 2026
Prania e tij krijoi një atmosferë të jashtëzakonshme në terminal dhe tregoi pritjen e madhe që i bëhet në Stamboll.
Fenerbahçe njoftoi se negociatat me mesfushorin francez përfunduan me sukses dhe është arritur një marrëveshje 2.5-vjeçare.
#SonDakika | Sabiha Gökçen'de Kante'yi bekleyen Fenerbahçe taraftarları:
— 1xbet_BW (@Megaparitr_2) February 4, 2026
Kante, i cili ka fituar tituj të nivelit të lartë në karrierë, përfshirë Kupën e Botës, Ligën e Kampionëve dhe tituj në Ligën Premier, pritet të nisë stërvitjen me ekipin pas kryerjes së kontrolleve mjekësore. /Telegrafi/