Claire Danes zbuloi se ishte e tronditur që ishte shtatzënë në moshën 44 vjeç: Nuk e dija që ishte fizikisht e mundur
Aktorja amerikane Claire Danes foli së fundmi hapur për shtatzëninë e saj të papritur me fëmijën e saj të tretë, kur ishte 44 vjeç.
Aktorja 46-vjeçare kujtoi se si e telefonoi gjinekologun e saj me lot në sy dhe i përshkroi emocionet e saj si një krizë të plotë sepse shtatzënia ishte e paplanifikuar.
"Ishte një goditje e vërtetë. Asgjë nuk ishte planifikuar. As nuk e dija që ishte fizikisht e mundur. Isha 44 vjeç", tha Danes ndërsa u shfaq në podkastin Good Hang with Amy Poehler.
Ylli i "Homeland" lindi një vajzë në vitin 2023. Danes dhe bashkëshorti i saj, aktori Hugh Dancy, kanë tashmë djemtë Cyrus, 13 vjeç, dhe Rowan, 7 vjeç. Aktorja vuri në dukje se ka një diferencë moshe prej pesë vitesh midis të gjithë fëmijëve.
"Rruga drejt Rowan ishte e vështirë. Më është dashur të kaloj nëpër dy cikle IVF," zbuloi ajo.
Danes foli më parë për shtatzëninë e saj të tretë në dhjetor 2025 në podkastin SmartLess, duke pranuar se në fillim ishte “e tmerruar”.
"Isha shumë e moshuar kur ndodhi," tha ajo, duke shtuar se gjithçka përfundoi mirë në fund.
Megjithatë, ajo pranoi se ndihej e turpëruar: "Sikur isha e keqe. E kapur në flagrancë pas moshës në të cilën duhet të kisha ndaluar. Ishte e çuditshme", shpjegoi aktorja.
Claire Danes dhe Hugh Dancy janë të martuar që nga shtatori i vitit 2009. Përpara martesës së saj, Danes ishte në një lidhje me bashkë-yllin Billy Crudup, me të cilin mbetet miqësore edhe sot, më shumë se 20 vjet pas ngjarjes kontroverse të vitit 2003, kur Crudup u nda nga Mary-Louise Parker shtatzënë për Danes. /Telegrafi/