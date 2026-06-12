Çka përmban marrëveshja që mund t’i japë fund luftës SHBA-Iran?
Një zyrtar i lartë në administratën e Shtëpisë së Bardhë ka dhënë detaje mbi marrëveshjen e raportuar midis SHBA-së dhe Iranit.
Zyrtari tha se të dy vendet nuk janë ende në vijën e finishit, por janë shumë afër një marrëveshjeje për të zgjidhur konfliktin dhe Uashingtoni pret ta nënshkruajë atë në ditët në vijim.
Zyrtari tha se kushtet e rëna dakord përmbushin objektivat kryesore të Donald Trump dhe "e vendosin atë në një vend shumë, shumë të mirë në fund", duke shtuar se të dy vendeve u pëlqen teksti që është në fuqi.
Zyrtari njoftoi se sipas kushteve të të ashtuquajturit memorandum mirëkuptimi (MOU), Ngushtica e Hormuzit do të rihapet dhe SHBA-të do të heqin bllokadën ndaj porteve iraniane.
Uraniumi i pasuruar shumë i Iranit do të shkatërrohet gjithashtu në vend dhe më pas do të nxirret jashtë vendit, tha zyrtari.
Dhe marrëveshja do të çonte në çmontimin e programit bërthamor të Iranit.
"Iranianët nuk marrin asgjë me nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit ose me vetë negociatat", tha zyrtari.
Zyrtari shtoi se do të ketë "lehtësim të konsiderueshëm të sanksioneve bazuar në performancën e Iranit".
Dhe "sa më shumë performojnë iranianët, aq më shumë mund të fitojnë", sipas tij.
"Ata shpërblehen ekonomikisht për përmbushjen e detyrimeve të tyre sipas marrëveshjes. Pra, nëse dorëzojnë materialin bërthamor siç është premtuar, do të marrin diçka. Nëse çmontojnë programin e tyre bërthamor ose objektet e tyre bërthamore, do të marrin diçka tjetër", tha zyrtari. /Telegrafi/