Çitaku i përgjigjet LVV-së: Kemi ofruar opsione konkrete për Presidentin
Sekretarja e përgjithshme e PDK-së, Vlora Çitaku, ka reaguar ndaj diskutimeve për zgjedhjen e presidentit, duke theksuar se kjo është çështje kushtetuese dhe shtetërore, e jo temë për improvizim.
Ajo, përmes një postimi në Facebook, ka thënë se PDK ka ofruar “opsione konkrete” për zgjidhje, ndërsa ka akuzuar Lëvizjen Vetëvendosje për qasje joserioze dhe mungesë vullneti për bashkëpunim.
Sipas Çitakut, qeveria nuk po kërkon konsensus, por po “prodhon krizë” dhe synon nënshtrim në vend të zgjidhjes.
“Diskutim për zgjedhjen e Presidentit, thanë. Sinqerisht, a po bëni hajgare? Nuk kemi nevojë të diskutojmë nëse Kosova ka nevojë për President apo jo. Kjo është çështje kushtetuese dhe shtetërore, jo temë improvizimi. PDK ka qenë e qartë që nga dita e parë dhe ka ofruar opsione konkrete për zgjidhje".
"Në anën tjetër, LVV e ka trajtuar këtë proces me joseriozitet të plotë. Nga vizitat turistike nëpër Spanjë e Angli, deri te qasja tallëse dhe përçmuese ndaj këtij procesi, çdo veprim i tyre dëshmon mungesë vullneti për bashkëpunim. Kjo nuk është mënyrë për të ndërtuar institucione. Nuk duan zgjidhje, por duan nënshtrim. Nuk kërkojnë konsensus, por prodhojnë krizë”, ka shkruar Çitaku në Facebook.