Cilat tipare të partnerëve emocionalisht të padisponueshëm janë të rëndësishme për t'u njohur në kohë?
Partnerët emocionalisht të padisponueshëm kanë disa karakteristika që i përshkruajnë qartë ata, dhe është e rëndësishme të njihen shenja të caktuara të sjelljes në kohë.
Psikologia Alexandra Simon thekson se nëse mendoni se partneri juaj është emocionalisht i padisponueshëm, është e rëndësishme të pyesni veten nëse po i afroheni në një mënyrë që e ndihmon të qëndrojë i hapur.
"Nëse doni që partneri juaj të jetë i hapur, një pjesë e përgjegjësisë është edhe mbi ju, t'i afroheni në një mënyrë që nuk është kërkuese, t'i afroheni me kuriozitet, jo me siguri. Supozoni qëllime të mira, jo keqdashje", tha ajo.
Gjithashtu, disponueshmëria emocionale i referohet aftësisë dhe gatishmërisë për t'u përballur me ndjenjat tuaja dhe të partnerit tuaj, shkruan Time. Ekspertët theksojnë se mungesa e disponueshmërisë emocionale është në shumë raste një reagim i mësuar.
"Është një mekanizëm mbrojtës. Shpesh formohet nga përvojat e kaluara, qoftë në fëmijëri apo në marrëdhëniet e mëparshme ku cenueshmëria nuk ishte e dëshiruar", pohon psikologu.
Disa nga shenjat që partneri juaj nuk është i disponueshëm emocionalisht përfshijnë ndjenjën e vetmisë, edhe kur jeni bashkë. Kur ndjeni sikur dikush me të cilin doni të lidheni nuk po ju lë të mbylleni, qoftë me qëllim apo pa qëllim, kjo mund të jetë e dhimbshme. Përveç kësaj, nëse e gjeni veten duke menduar para se të ndani diçka me partnerin tuaj, ose të pasigurt se si do të reagojë partneri juaj, kjo kujdes në vetvete mund të jetë një shenjë e rëndësishme.
Një tjetër model i zakonshëm është shmangia, veçanërisht kur bisedat largohen nga temat sipërfaqësore. Kjo mund të marrë formën e ndryshimit të temës, shakasë ose mbylljes së plotë të gojës kur gjërat fillojnë të bëhen serioze. Mungesa emocionale është gjithashtu mungesa e reagimit emocional kur është më e nevojshme.
Në shumë raste, partneri emocionalisht i padisponueshëm nuk di si të ofrojë ngushëllim sepse në një moment të caktuar ka mësuar se askush nuk do ta ngushëllojë kur është në dhimbje. Mungesa emocionale nuk është gjithmonë konstante, gjë që mund ta bëjë konfuze. Disa njerëz tregojnë ngrohtësi, hapje dhe interes që në fillim, kur gjërat duken të lehta dhe pa rrezik, dhe ndërsa marrëdhënia thellohet ose ndodh konflikti, ata fillojnë të tërhiqen.
Ndonjëherë kjo ndodh sepse momentet më të thella emocionale duken të rrezikshme, veçanërisht nëse ekziston frika e refuzimit ose konfliktit. Sfida në të gjithë këtë është se mospërputhja mund ta bëjë të vështirë vlerësimin e qartë të një marrëdhënieje.