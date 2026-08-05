Një psikologe ndan disa fraza që sinjalizojnë se marrëdhënia juaj ka mbaruar
Ka disa vargje që thuajse të gjithë i thonë gjatë një grindjeje. Por sipas psikologes klinike Dr. Sabrina Romanoff, disa prej tyre mund të jenë një shenjë serioze se një marrëdhënie ka ngecur ose po i vjen fundi. Bazuar në dhjetë vjet punë me çifte, ajo ka identifikuar pesë fraza që, ndonëse duken të padëmshme, shpesh shërbejnë për të shmangur përgjegjësinë dhe për të dëmtuar marrëdhënien midis partnerëve.
Psikologia shpjegon se deklarata të tilla shpesh tingëllojnë të arsyeshme, por qëllimi i tyre i vërtetë është t’ia hedhin fajin personit tjetër dhe të nxisin ndjenjat e pasigurisë. Ajo thekson se askush nuk duhet të qëndrojë në një marrëdhënie me një partner që e vendos rehatinë e vet përpara ndjenjave të të tjerëve ose që minon sistematikisht vetëbesimin e partnerit të tij. Çdo person, thotë ajo, meriton dikë që është i gatshëm të bëjë kompromis dhe të punojë së bashku për marrëdhënien.
Më poshtë janë pesë fraza që Romanoff i konsideron si shenja paralajmëruese, si dhe sugjerime se si t'u përgjigjemi atyre, sipas CNBC.
"Unë jam thjesht kështu"
Kjo fjali shpesh tregon se partneri juaj nuk dëshiron të punojë me veten. Është një gjë të pranosh të metat e tua, siç është shmangia e konfliktit, por është krejt tjetër gjë të përdorësh personalitetin tënd si justifikim për të mos ndryshuar asgjë.
Në këtë mënyrë, përgjegjësia i kalon personit tjetër, i cili pritet thjesht ta pranojë sjelljen. Romanoff sugjeron një përgjigje të qetë: "Nuk po të kërkoj të bëhesh një person tjetër, por të ndryshosh këtë model të veçantë sjelljeje".
"Je shumë i ndjeshëm"
Me këtë frazë, partneri juaj minimizon ndjenjat tuaja dhe ju largon vëmendjen nga veprimet e veta. Në vend që të flasë për atë që ju lëndoi, diskutimi papritmas kthehet në faktin nëse jeni "tepër i ndjeshëm".
Për ta rikthyer bisedën te çështja e vërtetë, psikologu sugjeron përgjigjen: "Mund të flasim për reagimin tim, por vetëm pasi të kemi zgjidhur atë që ndodhi." Kjo shmang ndërrimin e tezave dhe e mban përgjegjësinë aty ku i takon.
"Unë kam kërkuar falje tashmë"
Një partner që e përdor shpesh këtë frazë zakonisht dëshiron t’i japë fund grindjes sa më shpejt të jetë e mundur, jo ta zgjidhë problemin. Vetëm një kërkimfalje nuk mjafton nëse nuk pasohet nga një ndryshim në sjellje.
Kjo është arsyeja pse Romanoff këshillon të përgjigjeni: "Më vjen mirë që ju vjen keq, por jam kurioz të di se çfarë do të bëni ndryshe herën tjetër." Pa një ndryshim konkret, ka shumë mundësi që e njëjta situatë të ndodhë përsëri.
"Por unë bëj kaq shumë për ty"
Kjo deklaratë përpiqet të largojë vëmendjen nga problemi aktual tek të gjitha gjërat e mira që partneri ka bërë në të kaluarën. Shpesh përfshin krahasimin e vetes me të tjerët dhe thënien se "partnerët e tjerë janë shumë më keq".
Por veprat e mira nuk e fshijnë atë që po ndodh tani. Kjo është arsyeja pse psikologia rekomandon që biseda të kthehet në situatën specifike dhe të thuhet me qetësi: "Nuk po numëroj kush bëri çfarë. Po flas për atë që po ndodh tani dhe çfarë më lëndoi".