Chevrolet Corvette Stingray 2027 mund t'ju fusë në klubin e 322-kmh
Për më pak se 75,000 dollarë, mund të bashkoheni me radhët e supermakinave. Kjo për shkak se Chevy Corvette Stingray 2027 i përditësuar është tani makina më e përballueshme në treg me një shpejtësi maksimale prej 322 kmh.
Për vitin 2027, Chevy zbuloi një brez të ri të motorit të saj ikonik V-8 me bllok të vogël dhe futi motorin 6.7-litër LS6 me aspirim natyral në Corvette Stingray dhe Grand Sport të ringjallur.
Motori prodhon 535 kuaj fuqi, të cilat ndihmojnë Stingray të nivelit fillestar të arrijë shpejtësinë e tij maksimale mbresëlënëse.
Më parë, Stingray dhe motori i tij 6.2-litër V-8 mund të arrinin një shpejtësi maksimale ende të respektueshme prej 312 kmh.
Mike Kociba, ndihmës inxhinieri kryesor i Chevy me bllok të vogël, ia atribuon fuqisë së shtuar të motorit shtyrjen e Stingray përtej kufirit.
Ai tha, "rekordi tregon vërtet forcën e LS6, një motor që ne e vendosëm për të krijuar një vend unik në linjën e Corvette", transmeton Telegrafi.
Përveç shpejtësisë së tij maksimale më të lartë të validuar, Chevy pretendon se Stingray i ri mund të shkojë nga zero në 100 kmh në 2.8 sekonda dhe të përfundojë çerek miljen në 11 sekonda me një shpejtësi prej 190 km/orë, por ne mendojmë se makina e re me motor LS6 do të jetë edhe më e shpejtë se kaq, duke marrë parasysh se një C8 Stingray i pajisur me Z51 me motorin e vjetër 6.2 litra pati rezultate pothuajse identike në testet tona.
Ky Stingray nuk është i vetmi Corvette që është i aftë të arrijë shenjën e dyqindvjeçarit. Corvette ZR1 dhe ZR1X kanë pretenduar shpejtësi maksimale deri në 362 kmh, dhe testi i ZR1 me 1064 kuaj fuqi e pa atë të arrinte 322 kmh në 24.1 sekonda.
Kjo shpejtësi shtesë vjen me një kosto, megjithatë, pasi këto modele fillojnë rreth 115,000 dollarë më shumë se modeli bazë Stingray.
Stingray gjithashtu paraqet një rast unik të "më pak është më shumë". Pa karrocerinë më të gjerë të Corvettes me specifikim Z, Stingray më i hollë prodhon më pak rezistencë, gjë që përmirëson aerodinamikën që e ndihmon të arrijë 322.
Megjithatë, duhet të anashkaloni paketën popullore Z51 që përfshin shtesa aerodinamike që nxisin rezistencën si një ndarës përpara dhe një spoiler të pasmë, si dhe frena më të mëdha, rregullim të rishikuar të pezullimit, goma verore më tërheqëse, një diferencial elektronik me rrëshqitje të kufizuar dhe një raport më të shkurtër të transmisionit përfundimtar.
Ndërsa mund të përshtatet lehtësisht me supermakinat, specialiteti i vërtetë i C8 Corvette është praktikaliteti i saj i përditshëm, qoftë duke udhëtuar nëpër qytet apo duke kaluar nëpër pistë.
Duke filluar nga 73,495 dollarë, Stingray i ri i vitit 2027 është aktualisht në dispozicion për porosi, me kopjet e para që pritet të arrijnë te shitësit e Chevy më vonë këtë vit. /Telegrafi/