Chelsea u përça nga brenda: “I harruari” i stolit u bë shkak që lojtarët t’i dalin kundër trajnerit
Lojtarët e Chelseat raportohet se ishin të tërbuar me Liam Rosenior për shkak të mënyrës se si ai nuk e aktivizoi sa duhet një futbollist gjatë kohës së tij në klub.
I emëruar në janar pas largimit të Enzo Marescas, Rosenior u shkarkua nga “Blutë” pasi humbi pesë ndeshje radhazi në Ligën Premier pa shënuar asnjë gol.
Humbja 3-0 ndaj Brightonit të martën, ku Chelsea nuk pati asnjë gjuajtje në portë, bën që skuadra nga perëndimi i Londrës të jetë tani në vendin e shtatë, shtatë pikë larg vendeve që sigurojnë Ligën e Kampionëve.
Një raport i brendshëm nga BBC, i publikuar përpara shkarkimit, pretendon se yjet e Chelseat e kishin humbur tashmë besimin te Rosenior për disa arsye të ndryshme.
Artikulli thotë se “një numër lojtarësh besohet se nuk janë të bindur” nga Rosenior, ndërsa lojtarët me përvojë thuhet se qëndronin të heshtur në mbledhjet e rregullta të ekipit.
Rotacioni i vazhdueshëm i portierëve nuk është pritur mirë nga disa anëtarë të skuadrës, me Rosenior që alternoi mes Robert Sanchez dhe Filip Jorgensen.
Por një tjetër pikë përplasjeje ishte situata e Josh Acheampong, i cili e pati të vështirë të siguronte minuta të rregullta nën drejtimin e 41-vjeçarit.
Thuhet se minutat e tij të pakta “shkaktuan pakënaqësi” te disa pjesëtarë të grupit.
Mbrojtësi Acheampong aktivizohej shpesh nën Marescan, por minutat e tij ranë ndjeshëm nën Rosenior dhe ai ka luajtur gjithsej 12 minuta në serinë që solli pesë humbje radhazi.
19-vjeçari tani mund të marrë një “frymë” të re nën drejtimin e trajnerit të përkohshëm Calum McFarlane, i cili rikthehet në këtë rol për herë të dytë këtë sezon, pasi u promovua nga ekipi U-21./Telegrafi/