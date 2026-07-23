Çfarë të hani në verë për hidratim më të mirë?
Marrja e mjaftueshme e ujit është thelbësore për shëndetin, por sasia totale ditore e lëngjeve nuk vjen vetëm nga pijet.
Një pjesë e konsiderueshme, mesatarisht rreth 20%, gëlltitet përmes ushqimit dhe disa ushqime hidratojnë trupin në mënyrë jashtëzakonisht efektive. Ka shumë ushqime të pasura me ujë, dhe kjo është një listë e ushqimeve që dallohen për sasinë e ujit dhe vlerat ushqyese, shkruan Health.com.
Kastraveci
Me një përmbajtje uji prej 95%, kastraveci është në krye të listës së ushqimeve për hidratim. Një kastravec i plotë njëzet centimetra përmban më shumë se 280 mililitra ujë, që është më shumë se një gotë e plotë dhe ka vetëm 45 kalori. Përveç kësaj, siguron më shumë se 40 për qind të kërkesës ditore për vitaminë K. Kjo lëndë ushqyese është thelbësore për shëndetin e kockave dhe mpiksjen e duhur të gjakut.
Kungull i njomë
Kungull i njomë përmban 95% ujë dhe është i pasur me antioksidantë që mbrojnë ADN-në nga dëmtimet që lidhen me zhvillimin e kancerit. Një filxhan kungull i njomë i prerë përmban rreth 120 mililitra ujë dhe siguron afërsisht një të katërtën e nevojës ditore për vitaminë C. Përveç kësaj, ato janë një burim i mirë i sasive të vogla të kaliumit, magnezit dhe vitaminave B.
Selino
Tre kërcell të mesëm selinoje përmbajnë rreth 115 mililitra ujë, dhe përbërja e tyre është 95 përqind ujë. Selino është burim i disa antioksidantëve të fuqishëm që luftojnë radikalet e lira, përbërës që prodhohen në trup gjatë metabolizmit ose si rezultat i ekspozimit ndaj ndotjes. Nivelet e larta të radikaleve të lira shkaktojnë stres oksidativ, një gjendje që dëmton ADN-në qelizore dhe rrit rrezikun për sëmundje të zemrës dhe diabet.
Domatet
Një domate mesatare përmban rreth 118 mililitra ujë dhe ka një numër të ulët kalorish. Është burim i kaliumit, hekurit, folatit dhe vitaminave A dhe C. Është i pasur me antioksidantë me efekte anti-inflamatore që mund të ndihmojnë në mbrojtjen kundër rrezatimit UV, kancerit, sëmundjeve të zemrës, diabetit dhe sëmundjeve neurodegjenerative si Alzheimeri dhe Parkinsoni.
Ato gjithashtu mund të mbështesin fertilitetin, imunitetin, shëndetin e zorrëve dhe lëkurës dhe të zvogëlojnë dëmtimin e qelizave të shkaktuara nga stërvitja.
Lakra
Lakra i përket familjes së kruciferëve, së bashku me brokolin dhe lulelakrën. Përmban 92% ujë, dhe shumë studime konfirmojnë se konsumimi ditor i perimeve krucifere ndihmon në parandalimin e kancerit. Lakra përmban përbërës që luftojnë viruset dhe bakteret, mbrojnë qelizat nga dëmtimi i ADN-së dhe neutralizojnë kancerogjenët.
Për të mbajtur sa më shumë ujë, është më mirë ta hani të papërpunuar, për shembull në sallata ose si shtesë në tacos dhe tost me avokado.
Kërpudhat
Një gotë kërpudha të prera përmban rreth 65 mililitra ujë, dhe ka vetëm 15 kalori. Ato janë të pasura me proteina bimore, vitamina, minerale dhe antioksidantë. Ato gjithashtu përmbajnë përbërës natyralë që mbështesin imunitetin, zemrën dhe tretjen, dhe mund të ndihmojnë në mbrojtjen kundër inflamacionit, diabetit, obezitetit dhe plakjes. Për të kursyer ujë, është më mirë t'i hani të papërpunuara, të marinuara ose të ziera lehtë në temperaturë të ulët.
Luleshtrydhe
Një filxhan luleshtrydhe të prera në feta përmban më shumë se 155 mililitra ujë, 3 gram fibra dhe një dozë të plotë ditore të vitaminës C. Ato janë të pasura me antioksidantë anti-inflamatorë që janë lidhur me mbrojtjen kundër kancerit, sëmundjeve të zemrës, diabetit të tipit 2, obezitetit dhe sëmundjes së Alzheimerit.
Shalqiri
Edhe pse natyrisht i ëmbël, shalqiri është relativisht i ulët në sheqer, me rreth 9 gram për filxhan. Përmban 91% ujë. Një rishikim i fundit i hulumtimeve arriti në përfundimin se shalqiri, i pasur me antioksidantë, kontribuon në shëndetin e zemrës dhe zorrëve, rregullimin e diabetit dhe ndihmon në menaxhimin e peshës.
Pjepër
Pjepri përmban 90% ujë dhe është i mbushur me antioksidantë. Ngjyra e saj portokalli vjen nga beta-karoteni, një pigment që është burim i vitaminës A. Kjo vitaminë mbështet imunitetin, shikimin dhe funksionimin e duhur të zemrës, mushkërive dhe organeve të tjera. Një filxhan pjepër përmban më shumë se marrja e rekomanduar ditore e vitaminës A për të rriturit.