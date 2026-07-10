Çerdhja e re në fshatin Carralevë të Ferizajit në fazën e përfundimit
Kryetari i Komunës së Shtimës, Qemajl Aliu ka njoftuar se çerdhja e re në fshatin Carralevë "Abdullah Shabani" është në fazën e përfundimit, dhe pritet të jetë e gatshme për fillimin e vitit shkollor në muajin shtator.
Sipas Aliut, ky projekt është pjesë e angazhimit të komunës për zgjerimin e rritjeve të çerdheve publike dhe kushteve të mira për edukimin të fëmijëve me qëllimi i kësaj është që të ofroj ambiente moderne, të sigurta dhe funksionale për fëmijet.
Kryetari Aliu ka theksuar se investimet në arsim dhe edukimin e hershëm mbeten prioritet i qeverisjes komunale, gjithashtu do të rritet qasja e familjeve në shërbimet parashkollore në Carralevë dhe zonat përreth. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate