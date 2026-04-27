Cakolli: Afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit përfundon nesër në mesnatë
Hulumtuesi i Institutit Demokratik të Kosovës (KDI), Eugen Cakolli, ka sqaruar se afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit nuk përfundon sonte, por nesër në mesnatë.
Sipas tij, afati 34-ditor i përcaktuar nga Gjykata Kushtetuese përfundon të nesërmen, duke u bazuar në mënyrën e llogaritjes së afateve kushtetuese dhe rregullave të punës së Gjykatës.
Cakolli ka theksuar se, sipas Rregullës 29(1b), kur afatet shprehen në ditë, ato fillojnë të llogariten nga dita pasuese e ngjarjes përkatëse.
Ai ka shpjeguar se meqë aktgjykimi ka hyrë në fuqi më 25 mars, afati ka nisur të rrjedhë nga 26 marsi, ndërsa dita e 34-të përmbyllet nesër në mesnatë.
Sipas këtij interpretimi, hapësira kushtetuese për përmbylljen e procesit të zgjedhjes së presidentit mbetet e hapur edhe për një ditë.