Burri nga Florida thyen rekordin botëror me një gjuajtje të jashtëzakonshme me top basketbolli miniaturë
Një burrë nga Florida ka vendosur një tjetër rekord botëror në një mënyrë krejt të pazakontë, duke realizuar një gjuajtje me top basketbolli miniaturë nga më shumë se 31 metra larg.
Nicholas DeMarinis, i njohur në internet si Nickybucketz, arriti ta fusë topin në kosh nga një distancë prej rreth 31.37 metra, duke thyer rekordin botëror Guinness për gjuajtjen më të gjatë me top basketbolli miniaturë.
Përpjekja rekord u realizua më 4 korrik, ndërsa ky ishte një tjetër përmirësim i rekordit që vetë DeMarinis kishte vendosur vetëm disa muaj më parë, transmeton Telegrafi.
Në mars, ai kishte realizuar një gjuajtje të suksesshme nga 30.99 metra. Këtë herë, ai arriti ta zgjasë distancën me disa dhjetëra centimetra dhe vendosi një standard të ri. Por ky nuk është rekordi i vetëm Guinness që mban DeMarinis.
Në shtator të vitit 2025, ai kishte vendosur rekordin për numrin më të madh të gjuajtjeve të njëpasnjëshme me top basketbolli miniaturë, duke realizuar plot 232 gjuajtje radhazi.
Aftësitë e tij nuk janë rastësi. DeMarinis ka ndërtuar eksperiencë të konsiderueshme si garues kombëtar në Pop-a-Shot, një lojë arcade basketbolli ku dy lojtarë përballen me njëri-tjetrin duke gjuajtur topa të vegjël drejt dy koshave.
Eksperienca e fituar në këtë lojë duket se i ka dhënë atij precizionin dhe kontrollin e nevojshëm për të realizuar gjuajtje që për shumicën e njerëzve do të dukeshin pothuajse të pamundura.
Me rekordin e ri prej më shumë se 31 metrash, Nickybucketz ka dëshmuar edhe një herë se në botën e rekordeve Guinness, edhe një top i vogël basketbolli mund të prodhojë një arritje gjigante. /Telegrafi/