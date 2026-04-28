Burg të përjetshëm për Denis Asanov nga Shtipi, vrau 79-vjeçaren në mënyrë monstruoze
Gjykata Themelore në Shtip dënoi sot me burgim të përjetshëm 74-vjeçarin Denis Asanov, banor i Shtipit, i akuzuar për vrasjen e 79-vjeçares Borjanka Nikolova. Vendimi u shpall nga gjyqtarja Julijana Nedkova, pasi Asanov u shpall fajtor për krimin që tronditi publikun vitin e kaluar.
Sipas aktakuzës, Asanov kreu vrasjen e tmerrshme në mënyrë monstruoze dhe të pamëshirshme. Me objekt të mprehtë, ai i preu kokën dhe këmbët viktimës dhe e varrosi kufomën me duar në oborrin e shtëpisë së tij, ndërsa kokën dhe këmbët i hodhi në një vend të panjohur.
Pavarësisht kërkimeve të gjera të kryera nga policia dhe kompania e shërbimeve të Shtipit "Isar", përfshirë një kërkim në një deponinë Shtip, pjesët e mbetura të trupit nuk u gjetën. Një autopsi më vonë konfirmoi se viktima kishte tetë brinjë të thyera dhe lëndime të rënda në gjoks, me shumë mundësi të shkaktuara nga presioni i fortë. Trupi i Nikolovës u gjet dy javë pas vdekjes së saj.
Gjatë procedurave, Asanov fillimisht pranoi fajësinë ndaj hetimit, por më vonë, para Gjykatës, ai e ndryshoi deklaratën e tij, duke pretenduar se e kishte gjetur trupin në shtëpi.