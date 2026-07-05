Brnabiq thotë se Serbia mbështet Ukrainën, por nuk përmend sanksionet ndaj Rusisë
Kryetarja e Kuvendit të Serbisë dhe ish-kryeministrja, Ana Brnabiq, ka deklaruar se Serbia ka mbështetur Ukrainën që nga fillimi i pushtimit rus dhe ka mohuar pretendimet se Beogradi është "kali i Trojës" i Rusisë në Evropë.
Megjithatë, në deklaratat e saj nuk ka përmendur faktin se Serbia vazhdon të mos vendosë sanksione ndaj Rusisë, pavarësisht kërkesave të vazhdueshme të Bashkimit Evropian.
Në një intervistë për Euronews, Brnabiq tha se Serbia i ka ofruar Ukrainës më shumë se 60 milionë euro ndihmë financiare dhe humanitare që nga shkurti i vitit 2022, ndonëse nuk ka dërguar ndihmë ushtarake.
“Gjatë muajve më të vështirë të dimrit, ne i dërguam Ukrainës pajisje elektrike, gjeneratorë dhe pjesë rezervë, madje edhe nga rezervat tona, kur ato nuk mund të gjendeshin në treg”, tha ajo.
Sipas Brnabiqit, kjo mbështetje ka ndihmuar në krijimin e marrëdhënieve të mira mes Beogradit dhe Kievit, duke shtuar se presidenti serb Aleksandar Vuçiq dhe presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy janë në kontakt të vazhdueshëm.
Ajo hodhi poshtë edhe pretendimet se Serbia vepron në interes të Rusisë.
“Ne serbët nuk jemi ‘rusë të vegjël’. Serbia është një shtet autonom, i pavarur dhe sovran me gati një mijë vjet histori. Po, kemi marrëdhënie tradicionalisht të mira me Rusinë, por kjo nuk do të thotë se nuk ka pasur mospajtime”, deklaroi Brnabiq.
Ajo theksoi se Rusia e ka kritikuar Serbinë për votat e saj në Kombet e Bashkuara që dënojnë agresionin rus ndaj Ukrainës dhe për ndihmën që Beogradi i ka ofruar Kievit.
Megjithatë, në intervistë Brnabiq nuk përmendi se Serbia mbetet i vetmi vend kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian që nuk i është bashkuar sanksioneve të BE-së kundër Rusisë pas nisjes së pushtimit të Ukrainës në vitin 2022.