Breshëri shkakton dëme të mëdha në plantacionin me mollë në fshatin Kovragë të Istogut
Breshëri i fuqishëm që goditi Komunën e Istogut ka lënë pas dëme të konsiderueshme në sektorin e bujqësisë, ndërsa ndër zonat më të prekura është edhe fshati Kovragë, ku janë dëmtuar rëndë pemishtet me mollë.
Pamjet nga terreni tregojnë pasojat e stuhisë, me frutat dhe degët e dëmtuara si pasojë e breshrit, duke rrezikuar prodhimin e këtij sezoni dhe duke shkaktuar humbje të mëdha për fermerët, raporton Telegrafi.
Dëmet në kulturën e mollës vijnë në një periudhë vendimtare për zhvillimin e prodhimit, ndërsa fermerët shprehen të shqetësuar për pasojat ekonomike që pritet të kenë.
Autoritetet komunale kanë paralajmëruar formimin e komisioneve për evidentimin dhe vlerësimin e dëmeve në terren, ndërsa fermerët kërkojnë mbështetje institucionale për tejkalimin e pasojave të shkaktuara nga moti i lig. /Telegrafi/