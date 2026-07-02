Bozhinovska: Maqedonia po punon aktivisht për integrimin në tregun evropian të energjisë
Siguria energjetike sot është një përgjegjësi e përbashkët e të gjithë rajonit dhe mund të arrihet vetëm përmes infrastrukturës së lidhur, politikave të koordinuara dhe investimeve të përbashkëta, tha Ministrja e Energjisë, Minierave dhe Burimeve Minerale, Sanja Bozhinovska.
Fjalimi i saj u mbajt në Këshillin Informal Ministror të Komunitetit të Energjisë në Prishtinë, ku morën pjesë ministra nga Ballkani Perëndimor, përfaqësues të Komisionit Evropian dhe Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë.
Ministrja theksoi se vizioni i Maqedonisë është të ndërtojë një sistem rajonal energjitik plotësisht të ndërlidhur që do të bashkojë rrjetet e energjisë elektrike, gazit dhe të hidrogjenit në të ardhmen. Ajo shtoi se vendi po punon aktivisht për integrimin në tregun evropian të energjisë.
Bozhinovska informoi se ndërlidhësi i gazit me Greqinë duhet të përfundojë deri në vitin 2027, ndërsa ndërlidhësi me Serbinë është në fazën përgatitore dhe pritet të zbatohet rreth vitit 2028. Këto projekte do të hapin burime të reja furnizimi, duke përfshirë gazin natyror të lëngshëm përmes Greqisë.
Në takim u përshëndet progresi i Maqedonisë në harmonizimin me legjislacionin evropian të energjisë, si dhe lançimin e tregut të energjisë elektrike brenda ditës.
Ministri tha se e ardhmja e rajonit varet nga veprimi i përbashkët dhe integrimi në sistemin evropian të energjisë do të sjellë siguri më të madhe energjetike, konkurrueshmëri dhe tërheqje investimesh.
Theks i veçantë u vu në nevojën për të diversifikuar burimet e furnizimit, për të forcuar ndërlidhjet dhe për të rritur prodhimin vendas të energjisë.