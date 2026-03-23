Bozhinovska: Furnizimi me karburante është në gjendje të shkëlqyer, në vend ka sasi të mjaftueshme të derivateve të naftës
Ministrja e Energjetikës, Minierave dhe Burimeve Minerale, Sanja Bozhinovska, deklaroi se furnizimi me karburant është në gjendje të shkëlqyer dhe ka derivate të mjaftueshme në vend.
"Po i monitorojmë të gjitha këto. Për momentin, furnizimi është në gjendje të shkëlqyer, që do të thotë se ka derivate të mjaftueshme. Inspektimi i tregut kontrolloi edhe pesë ditët që duhet të kenë sasi rezervash, të gjitha i kanë. Që do të thotë se për momentin nuk ka problem me furnizimin, por do të vazhdojmë të monitorojmë dhe të shohim nëse kjo përqindje do të mbetet e njëjtë dhe si do të zhvillohet më tej", tha Bozhinovska në TV Sitel.
Ministrja tha se Qeveria ka folur me 95 përqind të furnizuesve dhe se ata kanë marrë siguri se nuk ka problem me furnizimin.
"OKTA dhe tubacioni i produkteve janë gjithashtu këtu. Të gjithë na siguruan se nuk ka probleme. Gjithashtu kemi rezerva mallrash për rreth 60 ditë. Aktualisht nuk ka problem, por do të monitorojmë se si do të zhvillohet konsumi në zonat kufitare", tha Bozhinovska.
Ministrja tha gjithashtu se 160,000 litra karburant po shiten në rajonet kufitare sepse kemi çmimin më të ulët në rajon.
Bozhinovska tha se nesër do të ketë takim tjetër me përfaqësuesit e OKTA-s për të diskutuar çmimin e karburantit, siç njoftoi kryeministri Hristijan Mickoski.
"Do të telefonojmë përsëri nesër dhe do të shohim se çfarë mund të bëhet në të ardhmen në mënyrë që qytetarët të mos kenë ndonjë tronditje të madhe çmimesh", tha Bozhinovska.
Ministrja nuk tha se sa do të jetë kërkesa e qeverisë për ulje çmimesh.
"Do ta diskutojmë, sigurisht. Ne si shtet do të avokojmë sa më shumë që të jetë e mundur, ata si tregtarë do të kenë qëndrimin e tyre, por unë them se gjithçka që do të bihet dakord do të jetë për uljen e atyre tronditjeve të çmimeve, të cilat do të reflektohen në çmimin përfundimtar që do të shohin qytetarët", tha Bozhinovska.
Ajo kujtoi se më 13 mars, ishte arritur një marrëveshje me OKTA-n, e cila uli çmimin e karburantit me 45 dollarë, gjë që më vonë rezultoi në mundësinë e uljes së çmimeve të karburantit në pikat e karburantit me dy denarë.
Qeveria, theksoi ajo, ndjek vendimet e Komisionit Rregullator, bursave, PLAT ku janë të listuara këto çmime.
E pyetur se çfarë masash të tjera mund të aplikohen, Bozhinovska tha se ka shumë lloje masash, por se me masën e shpallur sot nga Qeveria për uljen e TVSH-së për karburantet nga 18 në 10 përqind, qytetarët kursejnë gjashtë deri në shtatë denarë, dhe se tashmë kishte një marrëveshje të mëparshme me OKTA-n me një ulje prej dy denarësh të tjerë.