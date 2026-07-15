Boçvarski, Janevskas: Mbyllja e shkollave do t’i lërë mësuesit të papunë
Deputeti i LSDM-së, Bllagoj Boçvarski, i drejtoi tre pyetje parlamentare ministres së Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, në seancën e sotme parlamentare, të cilat lidheshin me ndryshimet e propozuara në ligjet për arsimin fillor dhe të mesëm, optimizimin e paralajmëruar të rrjetit arsimor dhe pasojat që këto politika mund të kenë mbi stafin mësimdhënës, nxënësit dhe komunitetet lokale.
Boçvarski vlerësoi se ndryshimet ligjore të propozuara nuk përfaqësojnë një reformë thelbësore të sistemit arsimor, por përkundrazi ngrenë çështje serioze që lidhen me centralizimin e kompetencave, barrën shtesë financiare mbi komunat dhe të ardhmen e shkollave të vogla dhe rurale.
Ai e theksoi optimizimin e paralajmëruar të stafit mësimdhënës si veçanërisht të diskutueshëm, duke pyetur nëse procesi nuk mund të realizohet përmes një largimi natyror të punonjësve, pra me daljen e tyre në pension gradual, në vend të masave që, sipas tij, mund të kenë pasoja serioze për mësuesit, nxënësit dhe funksionimin e shkollave.
Ai paralajmëroi gjithashtu se mbyllja e mundshme e shkollave, veçanërisht në zonat rurale, mund të përshpejtojë më tej migrimin nga fshatrat në qytete, sepse në shumë vendbanime shkolla është i vetmi institucion publik që kontribuon në ruajtjen e jetës dhe të komunitetit./Telegrafi/