BMW M3 e re me shumë mundësi do të duket kështu
Tani që BMW e ka zbuluar plotësisht modelin e ri i3, prodhuesi gjerman po e kthen vëmendjen te M3 i orientuar drejt performancës.
BMW nuk e ka zbuluar zyrtarisht atë, por fotot e M3 të ardhshëm kanë rrjedhur në internet dhe duket premtues.
Modeli nuk pritet të debutojë për rreth 18 muaj të tjerë, por imazhet e ndara në Instagram nga llogaria Wilcoblok duket se tregojnë një prototip duke u testuar, duke fshehur dizajnin përfundimtar të asaj që mund të bëhet M3 i parë plotësisht elektrik në histori.
Një vështrim më i afërt i imazheve tregon një sedan me një qëndrim dukshëm më agresiv sesa BMW i3 i ri, së bashku me një pjesë të përparme tërësisht të ridizajnuar.
Përtej stilit, BMW ka konfirmuar tashmë disa detaje teknike.
M3 i ri elektrik pritet të ketë një konfigurim me katër motorë - një për secilën rrotë.
Paketa e baterisë, me një kapacitet të pritur midis 100.0 dhe 108.7 kilovat-orë, do të jetë unike për modelet M dhe e projektuar për të përballuar performancë të lartë të qëndrueshme.
Thashethemet sugjerojnë një fuqi të mundshme prej mbi 1,300 kuaj-fuqi, megjithëse shifra përfundimtare nuk është konfirmuar.
Prodhimi i M3 elektrik pritet të fillojë në fillim të vitit 2027. /Telegrafi/